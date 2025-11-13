Kontaktperson/kurator till skyddat boende sökes
Agera Kvinnojour / Kuratorjobb / Sundbyberg Visa alla kuratorjobb i Sundbyberg
2025-11-13
, Solna
, Danderyd
, Stockholm
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Agera Kvinnojour i Sundbyberg
, Solna
, Stockholm
eller i hela Sverige
Nu behöver vi förstärkning av en klockren och driven socionom (eller likvärdigt) som har minst 2 års erfarenhet av arbetet med mäns våld mot kvinnor. Som akut verksamhet som jobbar med svåra saker, söker vi precis rätt person. Vi hoppas att det är du!
Som kurator i det skyddade boendet är du en viktig resurs för de våldsutsatta som vi ger skydd till. Du håller i helheten, är tydlig i din roll och ger hjälp till självhjälp genom både samtalsstöd och praktiskt stöd samt stöd i kontakt med andra.
OM OSS
Agera Kvinnojour är en ideell förening som bedriver en professionell verksamhet. Föreningen bildades 2014 och tillhör riksorganisationen Unizon. Vi arbetar för ett samhälle fritt från våld. Kvinnojouren har i dagsläget 14 anställda och cirka 35 volontärer knutna till verksamheten. Hos oss står kvinnorna och barnen i fokus och vi arbetar utifrån respekt för alla människors lika värde. Vårt skyddat boende har plats för 10 kvinnor med medföljande barn. Vi erbjuder också stödsamtal till stödsökande personer via vår samtalsmottagning. Hos oss är det bra sammanhållning, mycket skratt och kollegor som hjälps åt.
OM DIG
Vi söker dig som är socionom, är trygg i dig själv, har god planerings- och initiativförmåga och har en egen drivkraft att få saker gjorda. Du är lyhörd och har lätt att anpassa dig till olika människor och situationer. Du kan prioritera i ditt arbete, vara flexibel och är inte lätt stressad. Du tar ett eget ansvar för dina arbetsuppgifter. Du har god samarbetsförmåga samt förmåga att arbeta självständigt. Du har gedigen kunskap och erfarenhet av att arbeta med våld i nära relationer särskilt inriktat mot kvinnor. Det är meriterande om du har erfarenhet från kvinnojour, skyddat boende eller socialtjänst. Erfarenhet av arbetet med våldsutsatta barn är också starkt meriterande.
ARBETSUPPGIFTERNA
Praktiska göromål kan förekomma men dina vanliga arbetsuppgifter kommer huvudsakligen vara att:
Ta emot inskrivningar i det skyddade boendet samt ansvara för ärendehandläggning inklusive dokumentation.
Genomföra strukturerade hot- och riskbedömningar.
Genomföra löpande skriftliga säkerhetsplaneringar för dina klienter.
Ta kontakt och delta i möten med socialtjänst, polis, åklagare och andra myndigheter.
Ge krisstöd till kvinnor i det skyddade boendet.
Samtalsstöd och rådgivning till kvinnor.
Ge praktiskt stöd till boendepersoner.
Bidra till verksamhetsutveckling och metodutveckling utifrån verksamhetens mål och syfte.
Utföra sedvanliga kontorsuppgifter.
Ansvara för uppföljning av ditt ansvarsområde och dina arbetsuppgifter.
Bidrar till en god boendemiljö för de våldsutsatta.
Bidrar till en god arbetsmiljö för dig och dina kollegor.
KVALIFIKATIONER
För tjänsten krävs att du har en socionomexamen eller likvärdig utbildning.
Minst 2 års erfarenhet av arbetet med våld i nära relationer.
Du ska ha erfarenhet av stödsamtal med vuxna.
Du ska ha goda språkkunskaper i svenska i tal och skrift.
Du ska ha mycket god datorvana och dokumentationsvana.
MERITERANDE
Erfarenhet av arbete på kvinnojour, socialtjänsten eller annan social verksamhet.
Dokumenterad erfarenhet av stödsamtal och traumakunskap
Erfarenhet av arbete med barn, trappanutbildning
Språkkunskaper utöver svenska.
Som anställd ges du goda möjligheter till kompetensutveckling genom kurser, konferenser och seminarier. Du får också regelbunden professionell handledning, samt friskvårdstimme eller friskvårdsbidrag.
Vi ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Tjänsten tillsätts så fort som möjligt.
Sök gärna omgående då vi kan komma att tillsätta tjänsten under annonstiden.
Vi undanbeder oss bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Dina uppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen GDPR.
OM ANSTÄLLNINGEN
Denna tjänst är ett vikariat på ett år, möjlighet till tillsvidareanställning finns absolut. Arbetstiden är huvudsakligen dagtid mån - fre. En kväll per vecka förekommer. Arbetsplatsen har beredskap för de boende dygnet runt. Boendet bemannas 8 - 20, alla dagar. Fredagskvällar och helger bemannas av särskild helgpersonal.Publiceringsdatum2025-11-13Ersättning
Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön
Var ligger arbetsplatsen?
Solna Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-13
E-post: rekrytering@agerakvinnojour.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ansökan kontaktperson/kurator". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Agera Kvinnojour
172 24 SUNDBYBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Verksamhetschef
Bridgett Stehag rekrytering@agerakvinnojour.se 08-279080 Jobbnummer
9603599