Kontaktperson/kontaktfamilj, med hjärta och ramar.
2025-09-25
Vi söker en kontaktfamilj/kontaktperson. Detta är ett uppdrag och ingen anställning.
Som kontaktfamilj i Ljungby med omnejd, tar du hand om ett barn i ditt hem ca en helg/månaden och lite mer vid längre lov.
För att vara kontaktfamilj/kontaktperson krävs det inga specialkunskaper, utan det som behövs är trygghet, struktur, men framförallt mycket glädje och hjärta.
Kontaktpersonen/familj kan se olika ut, hemmet kan vara en eller två vuxna men helst inte med hemmavarande barn under 14 år. Bor ni på landet eller mitt i stan, i villa eller lägenhet- alla behövs.
För att bli godkänd som kontaktfamilj/kontaktperson kommer ni att genomgå en utredning. Kraven för att påbörja en utredning är bland annat:
• Att ni har känslomässigt utrymme för att ta emot ett barn.
• Att ni har utdrag ur polisens brott-och misstankeregister, Kronofogden, Socialregistret och Försäkringskassan.
• Att det finns ett ledigt rum.
• Att ni behärskar det svenska språket väl.
Personlig lämplighet är avgörande för uppdraget och det är meriterande om det finns erfarenhet av liknande uppdrag.
När du är kontaktfamilj/kontaktperson, så tar du emot ett barn som är i behov av extra stöd och omsorg i ert hem. Vi handleder regelbundet och håller utbildningar för våra hem. Vi finns tillgängliga på telefon dygnet runt.
Barnet kommer att delta i hemmets vardag, där de eller den vuxna, ska fungera som en god förebild för barnet och stå för omvårdnad, engagemang och trygghet.
Barnet ska ha möjlighet att delta i familjens egna aktiviteter och familjeliv.
Ersättningen består två delar, en i form av arvode, samt en skattefri omkostnadsersättning. Vi rekryterar löpande, så avvakta inte med att ta kontakt med oss. #jobbjustnu.
Mer om Viljan.
Vi på Viljan tror att alla människor har möjlighet till förändring.
Vi som jobbar tillsammans med dig som kontakfamilj/person är utbildade socionomer och vi har lång erfarenhet av psykosocialt arbete med barn/unga och vuxna från kommunal och privat verksamhet. Vi är ambitiösa, engagerade, tillgängliga.
Vi har
långvarig erfarenhet av att handleda
har egna erfarenheter av att vara familjehem.
många års erfarenhet av familjebehandling och barn och ungdomar med speciella behov.
tillståndsbevis från IVO (inspektionen för vård och omsorg).
Blir du intresserad, eller kanske bara nyfiken och vill veta mer? Tveka inte, skicka ett mail eller ring oss, så berättar vi gärna mer.
Sista dag att ansöka är 2025-10-25
E-post: john.heyne@viljan.se Arbetsgivarens referens
