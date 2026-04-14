Kontaktperson för vuxna på Skyddsjouren
2026-04-14
Skyddsjouren, som är ansluten till riksförbundet Unizon, är en av Sveriges äldsta kvinnojourer och startades år 1984. Skyddsjouren är en idéburen icke vinstdrivande ideell förening som är partipolistiskt och religiöst obunden, leds av en styrelse och som drivs av visionen om ett jämställt samhälle fritt från våld. Föreningen erbjuder kvalificerat stöd och skydd till våldsutsatta kvinnor, män och barn genom att bedriva Samtalsmottagning, Skyddat boende och Utåtriktad verksamhet. Sedan 6 mars 2025 har vi tillstånd för vårt skyddade boende hos Inspektionen för Vård och Omsorg för att bedriva verksamheten enligt 26 kap 1§ 1 Socialtjänstlagen.
I vårt skyddade boende har vi för närvarande åtta skyddslägenheter som är hemtrevligt inredda med möjlighet att koppla in hemtjänst och annan anpassning. Till vår Samtalsmottagning kan våldsutsatta, anhöriga till dessa samt myndigheter och professionella aktörer söka stöd och råd när det kommer till skyddad identitet, våld i nära relation och hedersrelaterat våld, prostitution och människohandel med sexuella övergrepp. Hos oss är vuxna och barn oavsett sexuell läggning och könsidentitet välkomna. Även husdjur är välkomna hos oss.
Vi arbetar i ett nära team om sju kollegor där vi stöttar och hjälper varandra i det dagliga arbetet på jouren. Vi möter, stöttar och stärker vuxna och barn i situation av kris, så att de som bor hos oss får de bästa möjligheterna till att leva ett liv fritt från våld. För att arbeta i vårt team krävs en stor förmåga att kunna samarbeta, vara flexibel, initiativtagande, men även trygg i att ta beslut på egen hand - här är ingen dag den andra lik.
Din roll:
Som kontaktpersonen för vuxen har du huvudansvaret för de vuxna som är placerade på det skyddade boendet. Vi som arbetar här möter våra stödsökande utifrån deras behov med kvalitet, varmt bemötande, tydlighet och engagemang där vi lyfter deras självbestämmanderätt, samtidigt som vi har ett nära samarbete med placerande socialtjänst.
Dina arbetsuppgifter kommer därav vara varierande, men kommer bl a innefatta nedanstående:
• Ha stödjande- och motiverande samtal.
• Upprätta och följa upp genomförandeplan utifrån vårdplanen.
• Ansvar för att insatser blir utförda.
• Skicka månadsrapporter till socialtjänsten.
• Ha kontakt med placerande socialtjänst.
• Huvudansvar för att den vuxna får hembesök.
• Ta emot placeringsförfrågningar.
• Hämtning av placeringar.
• Inskrivningssamtal.
• Riskbedömningar.
• Kontinuerliga riskanalyser och säkerhetsplaneringar.
• Ha stödsamtal med vuxna (över 18 år).
• Praktiskt stöd som blanketter osv.
• Stöd till stödsökande vid myndighetskontakter, tingsrätt osv.
• Ha stöd- och ungdomschatten.
• Arbeta preventivt mot våld.
• Handleda myndigheter.
• Delaktig vid relevanta mässor och utbildningar.
• Hjälpa våra boende utifrån deras behov, vilket kan innefatta matlagning, städning efter flyttar och hjälpa boende vid flytt vilket kan innebära tunga lyft.
• Stötta de andra i personalen där det finns behov
• Delaktig i samverkan med samarbetspartners
• Dokumentera enligt Socialtjänstlagen
Kvalifikationer:
Att arbeta på ett skyddat boende kräver engagemang, flexibilitet och lyhördhet. Arbetsuppgifterna är varierande och akuta situationer kan uppstå, vilket kräver att du känner dig trygg med att fatta egna beslut när detta är nödvändigt.
Vi söker därför dig som:
• har minst 2 års eftergymnasial utbildning inom området social/behandlings/stöd- pedagog och/eller är socionom, beteendevetare eller har annan högskoleutbildning som bedöms likvärdig.
• har minst två års arbetslivserfarenhet av socialt arbete
• har B-körkort
• trivs bra med att arbeta både självständigt och att samarbeta i grupp
Meriterande är om du tidigare har arbetat med våldsutsatta och har erfarenhet av stödsamtal och riskbedömningar enligt FREDA, Sara och/eller Patriark, utbildning i MI, KBT eller liknande. Meriterande om du pratar persiska, arabiska, dari eller urdu.
Vi som arbetar på det skyddade boendet har tystnadsplikt enligt Offentlighets- och sekretesslagen samt socialtjänstlagen och vi har anmälningsplikt och uppgiftsskyldighet. Det krävs att du har god kunskap i svenska i tal och skrift.
Arbetstid:
Arbetstiden är främst förlagd vardagar mellan kl. 8-18 samt var sjätte/sjunde lördag kl 10-14. Uppstår akuta situationer, utbildningar och mässor eller nya placeringsförfrågningar kan det även förekomma kvälls- och helgarbete. I anställningen ingår även beredskapstjänst kvällar och helger där du ansvarar för stödtelefonen. Beredskapstjänsten fördelas mellan personalen enligt schema var sjätte/sjunde vecka och räknas utöver arbetstiden.
Vi har kollektivavtal.
Tillsvidareanställning.
Skyddsjouren tillämpar 6 månaders provanställning i enlighet med kollektivavtal vid nyanställning.
Urval för intervju kommer ske löpande. Då boendet tar emot både män och kvinnor ser vi gärna både manliga och kvinnliga sökande till tjänsten. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Tillträde: Efter överenskommelse.
Sysselsättningsgrad: 75%.
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
E-post: jobb@skyddsjouren.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan kontaktperson vuxen".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Skyddsjouren i Ängelholm
Bruksgatan 29 B BV
)
262 35 ÄNGELHOLM
För detta jobb krävs körkort.
Verksamhetschef
Sofie . jobb@skyddsjouren.se
