Kontaktfamilj till pojke på 11 år // Västra Götaland
Hemnovia AB / Förskollärarjobb / Gullspång Visa alla förskollärarjobb i Gullspång
2026-01-21
Kontaktfamilj till pojke på 11 år
Vi söker en kontaktfamilj till en 11-årig pojke som idag bor i familjehem. Pojken tycker om djur och natur.
Vi söker er som kan erbjuda en varm, lugn och trygg hemmiljö och som gärna har erfarenhet av att möta barn med NPF eller liknande behov.
Ni får gärna bo i Västra Götaland.
Om uppdraget som kontaktfamilj
Som kontaktfamilj tar ni emot barnet i ert hem regelbundet, vanligtvis under helger och/eller kortare lov, enligt överenskommelse. I detta fall finns det en önskan om en helg i månaden initialt.
Uppdragets syfte är att ge barnet miljöombyte, stabila relationer och möjlighet till positiva upplevelser i en annan familjemiljö.
Ni ansvarar för barnets vardag under vistelsen - såsom måltider, lek, rutiner och omsorg - och erbjuder trygghet, närvaro och förutsägbarhet. Uppdraget innebär ett nära samarbete med oss på Hemnovia och familjehemmet där barnet bor. I uppdraget får ni även kontinuerligt stöd och handledning dygnet runt.
Uppdraget är arvoderat enligt SKR:s riktlinjer.
Vi söker er som
Har tid, engagemang och ett långsiktigt intresse
Kan erbjuda en trygg och stabil hemmiljö
Gärna har erfarenhet av barn med NPF och kontaktfamiljsuppdrag
Är lyhörda, tålmodiga och trygga vuxna
Hör gärna av er om ni tror att ni kan vara rätt kontaktfamilj för denna pojke - er insats kan göra stor skillnad Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-20
E-post: info@hemnovia.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Kontaktfamilj Västra Götaland". Arbetsgivare Hemnovia AB
(org.nr 556911-8465)
547 30 GULLSPÅNG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9697742