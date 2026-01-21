Kontaktfamilj till liten gosse på 4 år // Södermanland/Stockholm
Kontaktfamilj till liten gosse på 4 år
Vi söker en kontaktfamilj till en 4-årig gosse som idag bor i familjehem. Pojken är social, nyfiken och tycker mycket om lek och samspel med andra barn. Det är därför positivt om det finns jämnåriga barn i familjen.
Vi söker er som kan erbjuda en varm, lugn och trygg hemmiljö och som gärna har erfarenhet av att möta barn med NPF eller liknande behov.
Ni får gärna bo i Södermanland/Stockholm.
Om uppdraget som kontaktfamilj
Som kontaktfamilj tar ni emot barnet i ert hem regelbundet, vanligtvis under helger och/eller kortare lov, enligt överenskommelse. Uppdragets syfte är att ge barnet miljöombyte, stabila relationer och möjlighet till positiva upplevelser i en annan familjemiljö.
Ni ansvarar för barnets vardag under vistelsen - såsom måltider, lek, rutiner och omsorg - och erbjuder trygghet, närvaro och förutsägbarhet. Uppdraget innebär ett nära samarbete med oss på Hemnovia och familjehemmet där barnet bor. I uppdraget får ni även kontinuerligt stöd och handledning dygnet runt.
Uppdraget är arvoderat enligt SKR:s riktlinjer.
Vi söker er som
Har tid, engagemang och ett långsiktigt intresse
Kan erbjuda en trygg och stabil hemmiljö
Gärna har erarenhet av barn med NPF och kontaktfamiljsuppdrag
Är lyhörda, tålmodiga och trygga vuxna
Hör gärna av er om ni tror att ni kan vara rätt kontaktfamilj för denna gosse - er insats kan göra stor skillnad Så ansöker du
