Kontaktcentermedarbetare till Solna stads kontaktcenter
Solna kommun / Kundservicejobb / Solna Visa alla kundservicejobb i Solna
2026-01-12
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Solna kommun i Solna
, Stockholm
eller i hela Sverige
Är du en serviceinriktad problemlösare med intresse för samhällsfrågor? Då har vi tjänsten för dig! Publiceringsdatum2026-01-12Om företaget
Solna stads kontaktcenter är arbetsplatsen för dig som vill vara med och göra skillnad i människors vardag.
Kontaktcenter är första vägen in till Solna stad och vi möter medborgare både via telefon, e-post och tar emot besök via stadshusets reception.
Kontaktcenter behöver liksom Solna stad ständigt utvecklas för att möta invånarnas och företagarnas behov och förväntningar. Därför ska vi nu växa med ytterligare två kollegor.
Vårt erbjudande
- Arbeta med stimulerande frågor i en av Sveriges snabbast växande kommuner.
- Kunniga och serviceinriktade kollegor som stöttar och hjälper varandra i alla frågor.
- Bidra till kontaktcenters utvecklingsarbete med ditt driv och engagemang.
- Möjlighet till distansarbete i den mån det fungerar för verksamheten.
- Lokaler centralt i Solna med goda kommunikationsvägar
Vad innebär arbetet?
Vi arbetar på uppdrag av stadens förvaltningar och ska avlasta dessa genom att ge svar på de frågor som medborgare och företag har till staden.
På Kontaktcenter värdesätter vi god serviceanda, engagemang och flexibilitet för att skapa arbetsglädje och nå resultat. Du ska tycka om att arbeta i grupp, ha ett eget driv och vara prestigelös.
I rollen krävs en hög nivå av service och lösningsfokusering. Du arbetar dagligen med olika kontakter, både i telefon och via epost samt i många olika verksamhetssystem.
Vem söker vi?
Vi söker dig som är engagerad och skapar förtroende i ditt arbete samt gillar att arbeta med människor. Du ska tycka om att arbeta i grupp, ha ett eget driv och vara prestigelös.
För att lyckas i rollen är allmänbildning och ett stort intresse för problemlösning viktigt. Du är en viktig ambassadör för Solna med en förmåga att bearbeta och hantera mycket information. Du är påläst och uppdaterad på senaste informationen som du på ett enkelt sätt sammanfattar, oavsett om det är på svenska eller engelska. Fler språkkunskaper är meriterande, inte minst finska.
Du kommer dagligen ställas inför nya frågor, möten och utmaningar som ställer krav på lyhördhet och ett relationsskapande arbetssätt. Du är initiativrik, nyfiken, lösningsorienterad samt har ett gott omdöme och en positiv inställning. Du är noggrann med att informationen du ger är korrekt samt arbetar strukturerat och med tydliga rutiner.
Meriterande för tjänsten är:
- Relevant högskoleutbildning som till exempel statsvetenskap eller kommunikation.
- Erfarenhet av att ha jobbat i kommun eller myndighet.
- Erfarenhet av arbete i ett kontaktcenter för kommun eller annan myndighet eller likvärdigt servicearbete.
- Erfarenhet av arbete i reception eller likvärdigt servicearbete.
- Att du behärskar det finska språket väl i tal- och skrift.
Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper i den här rekryteringen.
Mer information om ansökan
Vi erbjuder två stycken tillsvidareanställningar med provanställning på 6 månader. Tillträde enligt överenskommelse. Varmt välkommen med din ansökan senast söndag den 18 januari.
Du söker genom att svara på ett antal frågor samt bifogar ditt CV. De frågor du besvara ersätter ett personligt brev och kommer att ligga till grund för det första urvalet. Urvalsarbetet kommer att påbörjas efter sista ansökningsdag.
Om du har några frågor är du välkommen att höra av dig till ansvarig chef Sari Kärkkäinen, Sari.Karkkainen@solna.se
.
Vi tar enbart emot ansökningar via vårt rekryteringssystem. Solna stad har gjort medieval för samtliga rekryteringar, så vi undanber oss därför samtal från annonssäljare eller säljare av rekryteringstjänster.
Har du skyddade personuppgifter? Registrera inte din ansökan på webbplatsen/Varbi, utan ta kontakt med rekryterande chef för att veta hur du ska skicka in din ansökan. Du bör vara varsam med vilken information du delar i din ansökan. Delge därför bara information som är relevant för den aktuella tjänsten. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/545". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Solna kommun
(org.nr 212000-0183) Arbetsplats
Stadsledningsförvaltningen, Enheten för Kontaktcenter Kontakt
Sari Kärkkäinen 087461507 Jobbnummer
9677595