Konsultuppdrag till statlig myndighet för utformning av stödmaterial
Adecco Sweden AB / Marknadsföringsjobb / Stockholm Visa alla marknadsföringsjobb i Stockholm
2025-08-15
Statlig myndighet med placering i Stockholm söker en konsult med god pedagogisk förmåga och erfarenhet av att utforma lättillgängligt material för yrkesverksamma inom offentlig sektor. Uppdraget gäller framtagning av ett stödmaterial om samverkan kring våldsutövare i nära relation, med socialtjänsten och samverkansparter som målgrupp.
Uppdraget är ett konsultuppdrag som pågår från den 1 september till den 15 november 2025.
• Utforma ett informativt och kunskapshöjande stödmaterial baserat på innehåll som tillhandahålls av myndigheten
• Säkerställa att materialet är redigerbart för myndigheten efter uppdragets slut
• Utforma en mall för samverkansrutiner eller -avtal
• Föreslå eventuella innehållsjusteringar
• Delta i regelbundna avstämningar (ca 1 gång/vecka)Kravprofil för detta jobb
• Kompetens att utforma material som är pedagogiskt och lättillgängligt
• Viss kunskap om samverkan mellan myndigheter och välfärdsaktörer
• God förståelse för målgruppsanpassning och tillgänglighetsprinciper
• Erfarenhet av liknande uppdrag är meriterande
Leveransen består av ett färdigt stödmaterial där det innehåll som myndigheten tillhandahåller presenteras på ett tilltalande, pedagogiskt och lättillgängligt sätt. Materialet ska även inkludera en mall för upprättande av samverkansavtal eller -rutiner. Det färdiga materialet ska följa myndighetens grafiska profil och vara redigerbart för fortsatt användning. Äganderätten till materialet tillfaller myndigheten efter uppdragets slutförande.
Sista dag att ansöka är Måndag den 18 augusti kl. 12.00
