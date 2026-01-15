Konsultuppdrag som utbildare hos ledande yrkeshögskolor
Clockwork Skolbemanning & Rekrytering är företaget med mångårig erfarenhet av skolverksamhet. Vi bistår huvudmän och skolledare över hela landet med bemanning och rekrytering av all skolpersonal - från förskola till högskola. Vi arbetar mot samtliga skolformer och kan genom goda samarbeten och relationer skapa utrymme för det som vi tycker är viktigt - att du som skolledare och pedagog får vara elevernas främsta resurs för inlärning.
Vi har själva varit verksamma inom skolan i olika roller och har således en djup förståelse och insikt i uppdraget- så när ni samarbetar med oss, får ni all vår kompetens på köpet!
För dig som söker nya utmaningar, har vi stora nätverk. För dig som söker personal eller annat stöd, erbjuder vi skräddarsydda lösningar.
Alla våra konsulter erbjuds "lön varje fredag", gemensamma aktiviteter samt stöd av legitimerade lärare. Vi är självklart auktoriserade och ISO-certifierade.
Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildningsform som kombinerar teori och praktik för att möta arbetsmarknadens behov. Utbildningarna är framtagna i samarbete med branscher och ger studenter spetskompetens för specifika yrkesroller. Med en stark koppling till näringslivet säkerställer yrkeshögskolan att studenter är redo för arbetslivet direkt efter examen.Arbetsuppgifter
Som utbildare kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter att vara utveckling av kursmaterial, genomförande av undervisning och efterarbete i form av bedömning och betygsättning. Vid ett utbildningsuppdrag genom oss på yrkeshögskola är du anställd som konsult via oss och uthyrd till skolan. Det finns även möjlighet för dig som har eget företag att fakturera som underkonsult. Vi samarbetar med flera framstående yrkeshögskolor. Kurserna erbjuds både på distans och på plats, med flexibla scheman som passar både dig och studenterna. Undervisning sker med ca 6-14 timmar per vecka.Profil
Vi söker dig som har relevant utbildning och praktisk erfarenhet inom ditt område. För att vara aktuell behöver du ha en tydlig koppling till yrkesrollen som utbildningen riktar sig mot samt inneha en god pedagogisk förmåga. För att lyckas med uppdraget behöver du besitta en god social- och kommunikativ förmåga. Det är en stor fördel om du tidigare har undervisat på yrkeshögskola eller innehar annan pedagogisk erfarenhet, men det är inget krav.Så ansöker du
Är det dig vi söker?
Skicka in din ansökan till oss redan idag!
Sök tjänsten via: www.clockworkpeople.se/lediga-jobb
Vid frågor är du varmt välkommen att höra av dig till ansvarig rekryterare Rasmus Nordahl på 073-351 27 61
Få förslag på tjänster som passar dig.www.pedagogjobb.nu
