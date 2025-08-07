Konsultuppdrag som Redovisningsekonom till Alingsås Stormarknad
2025-08-07
Vi söker nu en positiv redovisningsekonom för ett spännande konsultuppdrag till Alingsås Stormarknad. Här erbjuds du möjligheten att ta ett ansvar för redovisningen tillsammans med ett härligt team. Om du trivs med att arbeta brett inom ekonomi och vill utvecklas både professionellt och personligt är detta uppdraget för dig.
Arbetsuppgifter I rollen som redovisningsekonom kommer du ansvara för delar av redovisningsprocessen. Du arbetar nära verksamheten och har kontakt med både interna och externa parter i ekonomiska frågor. I din vardag kommer du bland annat att arbeta med:
Löpande bokföring och avstämningar
Fakturering
Rapportering
Månadsbokslut
Diverse ekonomiadministration
Kontinuerlig kontakt och samarbete med kollegor samt externa samarbetspartners
Kvalifikationer och erfarenhet för Du har 1-3 års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom redovisning
Du arbetar lösningsorienterat med ekonomi
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
Personliga egenskaper
För att trivas och bli framgångsrik i rollen söker vi dig som är ansvarsfull, har hög arbetsmoral och är positiv. Du är lösningsorienterad, initiativrik och har ett stort engagemang i ditt arbete.
Du är social och kommunikativ samt trivs med att vara en del i ekonomifrågorna. Din flexibilitet och servicekänsla gör att du hanterar nya utmaningar och förändringar med ett positivt förhållningssätt.
På Alingsås Stormarknads ekonomiavdelning är vi ett glatt gäng som hjälper varandra och vi hoppas att du liksom vi vill ha roligt på jobbet.
Mer om uppdraget:
Ett konsultuppdrag på 6 månader med möjlighet till förlängning
Tillträde i mitten av augusti
Omfattning: Heltid, endast arbete på plats
Ansökningsprocess och kontakt
Andara ansvarar för hela rekryteringsprocessen. För frågor om tjänsten, vänligen kontakta rekryteringsansvarig Ellen Ploman-Wolinder på ellen.ploman-wolinder@andara.se
.
Varmt välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-18
