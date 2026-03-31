Konsultuppdrag som Ekonomiansvarig till Stockholm
2026-03-31
Vi söker en självständig och ansvarstagande ekonomiansvarig för ett konsultuppdrag till vår kund i Stockholm. Uppdraget är på 6 månader med start så snart som möjligt. Det finns chans till förlängning eller anställning.
I rollen kommer du att ha det övergripande ansvaret för ekonomifunktionen och säkerställa korrekt bokföring, rapportering och även sköta löner. Du kommer att arbeta nära ledning samt samarbeta med externa leverantörer och revisorer.
Huvudsakliga ansvarsområden
Kund- och leverantörsreskontra
Löpande bokföring
Löneberäkning
Månads- och kvartalsbokslut
Moms- och skatterapportering
Rapportering
Vem är du?
Du är strukturerad, ansvarstagande och självständig i ditt ekonomiarbete. Du trivs i en roll där både operativt arbete och strategiskt ansvar ingår.
Vi ser att du dessutom har:
• Cirka fem års erfarenhet av helhetsansvar inom ekonomi och lönearbete.
• Goda kunskaper i bokföring, bokslut, moms- och skatteregler samt erfarenhet av budget- och prognosarbete.
• Erfarenhet av många olika ekonomisystem och god vana vid Excel/Office-paketet.
• Förmåga att arbeta noggrant, strukturerat och prioritera vid perioder med hög arbetsbelastning.
• God kommunikativ förmåga i svenska och engelska, i tal och skrift.
Mer om tjänsten
Tillsättning: omgående start
Omfattning: heltid eller deltid ca 75%
Placering: centrala Stockholm med möjlighet till hybrid
Tjänsten är ett konsultuppdrag under 6 månader med möjlighet till förlängning eller anställning.
Vid frågor om uppdraget, kontakta ansvarig rekryteringsspecialist Ellen Ploman-Wolinder, ellen.ploman-wolinder@andaragroup.se
.
Varmt välkommen med din ansökan!
