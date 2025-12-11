Konsultuppdrag Socialsekreterare barn och unga februari-augusti
2025-12-11
Vi söker en erfaren socionom till ett uppdrag inom barn- och ungdomsområdet med fokus på myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen. Uppdraget innebär utredning, bedömning och uppföljning av barn och ungas behov samt arbete enligt BBIC. Arbetet kräver god struktur, rättssäker handläggning och förmåga att möta barn och familjer på ett professionellt och respektfullt sätt.Publiceringsdatum2025-12-11Dina arbetsuppgifter
Handläggning och utredningar inom barn och unga enligt SoL
Dokumentation enligt gällande lagar och riktlinjer
Arbete enligt BBIC och verksamhetens processer
Kontakt och samverkan med barn, vårdnadshavare och externa samarbetspartners
Arbete i journalföringssystemet Lifecare
Krav på konsulten
Ska ha socionomexamen
Ska ha minst fem års erfarenhet av arbete inom yrket i Sverige
Ska inneha körkort för bil (B-körkort)
Ska vara väl förtrogen med BBIC
Ska ha erfarenhet av handläggning, dokumentation och myndighetsutövning enligt gällande lagstiftning
Ska ha mycket god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift
Ska kunna arbeta självständigt och ha god samarbetsförmåga
Ska ha god kunskap inom dokumentation och vara kunnig i Lifecare
Om uppdraget
Period 19 januari 2026 till 29 maj 2026
Omfattning heltid
Placeringsort: Uppdragsgivaren bedriver verksamhet inom barn och unga
Arbete sker huvudsakligen på plats
Vad vi erbjuder:
Flexibla uppdrag: Vi anpassar uppdrag efter dina unika behov och livssituation. Oavsett om du vill arbeta kort- eller långsiktigt, hittar vi alternativ som passar dig.
Konkurrenskraftig lön: Vi erbjuder en lön som speglar din kompetens och erfarenhet. Du får betalt för det värde du tillför, vilket ger dig ekonomisk trygghet.
Personlig support: Få en dedikerad konsultchef som stöttar dig genom hela processen. Vi är här för att hjälpa dig hitta rätt uppdrag som matchar dina karriärmål och intressen.Om företaget
Novant är ett bemanningsföretag som specialiserar sig på att förse verksamheter med erfarna interimchefer samt vård- och omsorgspersonal. Med över tio års erfarenhet inom bemanning och rekrytering har vi byggt upp en stark kompetens inom branschen. Vi erbjuder våra konsulter konkurrenskraftiga löner och skräddarsydda lösningar för att möta deras specifika behov.
Flexibilitet är en av våra kärnvärden, och vi arbetar nära våra konsulter för att säkerställa en smidig och anpassad arbetssituation. Novant är det perfekta valet för dig som söker frihet och balans i din yrkesroll.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
