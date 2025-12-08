Konsultuppdrag Socialsekreterare barn och unga
2025-12-08
Vi söker tre socionomer för ett uppdrag inom myndighetsutövning gällande barn och unga. Uppdraget innebär att utreda, bedöma och följa upp insatser enligt socialtjänstlagen med fokus på trygghet, rättssäkerhet och barnets bästa. Rollen kräver god förmåga att arbeta självständigt, ta ansvar för ärendeprocesser och samtidigt samverka med interna och externa aktörer.Publiceringsdatum2025-12-08Dina arbetsuppgifter
Utredning och handläggning av ärenden inom barn och unga enligt SoL
Kontakt och samverkan med barn, vårdnadshavare och samverkanspartners
Strukturerad dokumentation och uppföljning av beslut
Professionellt bemötande i både komplexa och tidspressade situationer
Krav på konsulten
Socionomexamen
Minst två års erfarenhet som konsult via konsultbolag inom myndighetsutövning gällande barn och unga
Aktuell erfarenhet av verksamhetssystemet Pulsen Combine
Förmåga att arbeta självständigt, strukturerat och rättssäkert
Mycket god kommunikationsförmåga i svenska, både muntligt och skriftligt
Generella krav
God systemvana och kännedom om socialtjänstens lagstiftning
Förmåga att hantera varierande arbetsbelastning
Samarbetsförmåga och professionellt förhållningssätt
Flexibilitet utifrån verksamhetens behov
Om uppdraget
Tre konsulter efterfrågas
Heltid 40 timmar per vecka
Arbetstid vardagar 08.00-17.00
Start 2 februari 2026
Slut 31 augusti 2026
Möjlighet till förlängning om upp till fem månader
Arbete på plats hos kund, viss distans kan förekomma efter överenskommelse
Vad vi erbjuder:
Flexibla uppdrag: Vi anpassar uppdrag efter dina unika behov och livssituation. Oavsett om du vill arbeta kort- eller långsiktigt, hittar vi alternativ som passar dig.
Konkurrenskraftig lön: Vi erbjuder en lön som speglar din kompetens och erfarenhet. Du får betalt för det värde du tillför, vilket ger dig ekonomisk trygghet.
Personlig support: Få en dedikerad konsultchef som stöttar dig genom hela processen. Vi är här för att hjälpa dig hitta rätt uppdrag som matchar dina karriärmål och intressen.Om företaget
Novant är ett bemanningsföretag som specialiserar sig på att förse verksamheter med erfarna interimchefer samt vård- och omsorgspersonal. Med över tio års erfarenhet inom bemanning och rekrytering har vi byggt upp en stark kompetens inom branschen. Vi erbjuder våra konsulter konkurrenskraftiga löner och skräddarsydda lösningar för att möta deras specifika behov.
Flexibilitet är en av våra kärnvärden, och vi arbetar nära våra konsulter för att säkerställa en smidig och anpassad arbetssituation. Novant är det perfekta valet för dig som söker frihet och balans i din yrkesroll.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: kontakt@novant.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Gällivare-bou". Arbetsgivare Novant AB
(org.nr 559490-8948)
982 31 GÄLLIVARE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9634483