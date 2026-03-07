Konsultuppdrag socialsekretare barn och unga april-augusti

Novant AB / Socialsekreterarjobb / Strömstad
2026-03-07


Vi söker en socialsekreterare för ett konsultuppdrag inom barn och unga. Uppdraget innebär arbete med myndighetsutövning och utredningsarbete enligt Socialtjänstlagen och LVU.
Arbetet omfattar självständigt genomförande av utredningar från förhandsbedömning till uppföljning av insatser. I uppdraget ingår att utreda barns och familjers resurser och behov samt att fatta beslut om och följa upp insatser enligt gällande lagstiftning. Uppdraget kan även omfatta utredningar av familjehem. Hantering av inkommande anmälningar, samtal med barn, ungdomar och familjer samt dokumentation ingår i det dagliga arbetet.
Arbetet bedrivs enligt BBIC och stöd finns i verksamheten från kollegor och 1:e socialsekreterare.

2026-03-07

Kvalifikationer
Socionomexamen
Erfarenhet av myndighetsutövning inom barn och unga
Erfarenhet av utredningsarbete enligt SoL och LVU
God vana av dokumentation och handläggning enligt gällande lagstiftning
Förmåga att arbeta självständigt och driva ärenden framåt
God samarbetsförmåga och professionellt bemötande

Om uppdraget
Omfattning 100 %
Uppdragsperiod 1 april 2026 till 31 augusti 2026
Möjlighet till månadsvis förlängning upp till 12 månader
Arbetet utförs på plats i Strömstad

Så ansöker du
Skicka CV och en kort presentation. Urval sker löpande.
Vad vi erbjuder:
Flexibla uppdrag: Vi anpassar uppdrag efter dina unika behov och livssituation. Oavsett om du vill arbeta kort- eller långsiktigt, hittar vi alternativ som passar dig.
Konkurrenskraftig lön: Vi erbjuder en lön som speglar din kompetens och erfarenhet. Du får betalt för det värde du tillför, vilket ger dig ekonomisk trygghet.
Personlig support: Få en dedikerad konsultchef som stöttar dig genom hela processen. Vi är här för att hjälpa dig hitta rätt uppdrag som matchar dina karriärmål och intressen.

Om företaget
Novant är ett bemanningsföretag som specialiserar sig på att förse verksamheter med erfarna interimchefer samt vård- och omsorgspersonal. Med över tio års erfarenhet inom bemanning och rekrytering har vi byggt upp en stark kompetens inom branschen. Vi erbjuder våra konsulter konkurrenskraftiga löner och skräddarsydda lösningar för att möta deras specifika behov.
Flexibilitet är en av våra kärnvärden, och vi arbetar nära våra konsulter för att säkerställa en smidig och anpassad arbetssituation. Novant är det perfekta valet för dig som söker frihet och balans i din yrkesroll.
Välkommen med din ansökan!

Sista dag att ansöka är 2026-04-06
E-post: kontakt@novant.se

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "barnounga-Uppdrag".

Arbetsgivare
Novant AB (org.nr 559490-8948)
452 30  STRÖMSTAD

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Jobbnummer
9783329

