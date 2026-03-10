Konsultuppdrag, sjuksköterska vård-och omsorgsboende v. 25-33

Seie AB / Sjuksköterskejobb / Umeå
2026-03-10


Uppdraget fr.o.m.: 2026-06-15
Uppdraget t.o.m.: 2026-08-16
Ansökan ska lämnas senast: 20 mars 2026
Omfattning: 100% 38,25 tim/vecka
Arbetstid: dag och helg
Arbetsplats: Vård-och omsorgsboende
Arbetsuppgifter: Arbete som sjuksköterska på vård- och omsorgsboende för äldre. Du hanterar läkemedel, dokumenterar, gör bedömningar och handleder annan personal. Du ansvarar för att de
medicinska insatserna fungerar på ett bra sätt för våra brukare och samordnar kontakter med läkare och andra yrkesgrupper inom primärvård och sjukhus.

Publiceringsdatum
2026-03-10

Kvalifikationer
Sjuksköterskelegitimation
Meriterande:
B-körkort
VUB distriktsköterska
Kunskap i journalsystemet Treserva
Erfarenhet av arbete inom äldreomsorg

Du som arbetar hos oss får alltid tjänstepension, är försäkrad och har sjuklönetillägg. Vi står för boende och resor.

Ansök genom att maila eller ringa oss:
cv@seie.se
076 496 53 60
Tveka inte att kontakta oss vid frågor!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20
Ringa till 0764965360
E-post: cv@seie.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Seie AB (org.nr 559111-8434), http://www.seie.se
903 22  UMEÅ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Vård- och omsorgsboende Umeå

Jobbnummer
9787015

