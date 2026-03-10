Konsultuppdrag sjuksköterska, SÄBO 25/5-30/8
2026-03-10
Period: 260525 - 260830
Sista dag att ansöka är 13 mars 2026 kl. 07:00
Omfattning: 100 % (38,25 tim/vecka)
Arbetstid: 07:00-15.30 (vissa arbetspass är till 16:45 eller 18.30) samt helgtjänstgöring.
Arbetsplats: Särskild boende. Vissa turer är förlagda till längre arbetstid där det ingår att bemanna vårdtelefon för kommunens upptagningsområde med korttidsboende, två SÄBO, ordinärt boende, LSS samt personlig assistans.Publiceringsdatum2026-03-10Dina arbetsuppgifter
Avancerad hälso- och sjukvård i samtliga boendeformer
Delaktighet i delegeringsprocessen för omvårdnadspersonal
Allmän och specifik omvårdnad
Medicinska bedömningar och behandlingsansvar så att den enskilde får den vård och behandling som ordinerats av läkare
Upprätta-, ta del av- och följa upp vårdplaner
Handledning och rådgivning till omvårdnadspersonal i arbetslaget enligt Beställarens upprättade rutiner
Rapportering, bearbetning och uppföljning av avvikelser
Dokumentation i olika verksamhetssystem
Deltagande i förbättringsarbete/ verksamhetsförändringar
Arkivering
Bemanna vård till vårdtelefon (vtv)Kvalifikationer
legitimerad sjuksköterska, erfarenhet av hemsjukvård
B-körkort (automat och manuell)
kan cykla
har minst två (2) års yrkeserfarenhet av att ha arbetat som sjuksköterska,
har arbetat som sjuksköterska de senaste två (2) åren och
har kompetens och erfarenhet av att hantera avancerade medicinsktekniska produkter som bland annat läkemedelspump, sond, PEG, (byta, kuffa, omvårdnad), provtagning, KAD (sätta, spola), infusioner, injektioner, blanda dropp, Port-a-cart (sätta nål, ta prover), PICC line, (omläggning provtagning), blodtransfusioner, CVK (omläggning, provtagning).
Du som arbetar hos oss får alltid tjänstepension, är försäkrad och har sjuklönetillägg. Vi står för boende och resor.
cv@seie.se
076 496 53 60
076 496 53 60
