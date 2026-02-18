Konsultuppdrag sjuksköterska SÄBO 1/6-9/8
Seie AB / Sjuksköterskejobb / Piteå Visa alla sjuksköterskejobb i Piteå
2026-02-18
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Seie AB i Piteå
, Luleå
, Skellefteå
, Sundsvall
, Östersund
eller i hela Sverige
Uppdragets startdatum: 2026-06-01
Uppdragets slutdatum: 2026-08-09
Sista ansökningsdatum: 2026-02-24
Uppdragsbeskrivning: Sedvanligt hälso- och sjukvårdsarbete inom socialförvaltningen.
Kvällar och helger har vi jourverksamhet.
Intro: Två (2) introduktionspass av dag/kvälltjänstgöring med minst åtta (8) timmar introduktion för dag/kvällstjänstgöring fördelat på de två (2) introduktionspassen.
Arbetstider/omfattning: 100%
Dag kl:7-16.30
Kväll kl:12-21.30
Helg kl:7-1430 1400-2130
Viss variation förekommer.
Journalsystem: Combine
Krav: B-körkort
Meriterande:
Du har jobbat tidigare inom Piteå Kommun och/eller har erfarenhet Särskilt boende för äldre
Du som arbetar hos oss får alltid tjänstepension, är försäkrad och har sjuklönetillägg. Vi ordnar och betalar boende och resor.
Du kan söka genom att ringa eller maila oss.
Tveka inte att höra av dig vid frågor, vi finns här för dig:
E-postadress: cv@seie.se
Mobil: 076496 53 60 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-24
Ring till 0764965360
E-post: cv@seie.se Arbetsgivare Seie AB
(org.nr 559111-8434), http://www.seie.se
941 63 PITEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
SÄBO Jobbnummer
9750896