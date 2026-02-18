Konsultuppdrag sjuksköterska SÄBO 1/6-9/8

Seie AB / Sjuksköterskejobb / Piteå
2026-02-18


Uppdragets startdatum: 2026-06-01
Uppdragets slutdatum: 2026-08-09
Sista ansökningsdatum: 2026-02-24
Uppdragsbeskrivning: Sedvanligt hälso- och sjukvårdsarbete inom socialförvaltningen.
Kvällar och helger har vi jourverksamhet.
Intro: Två (2) introduktionspass av dag/kvälltjänstgöring med minst åtta (8) timmar introduktion för dag/kvällstjänstgöring fördelat på de två (2) introduktionspassen.
Arbetstider/omfattning: 100%
Dag kl:7-16.30
Kväll kl:12-21.30
Helg kl:7-1430 1400-2130
Viss variation förekommer.
Journalsystem: Combine
Krav: B-körkort
Meriterande:
Du har jobbat tidigare inom Piteå Kommun och/eller har erfarenhet Särskilt boende för äldre

Du som arbetar hos oss får alltid tjänstepension, är försäkrad och har sjuklönetillägg. Vi ordnar och betalar boende och resor.

Du kan söka genom att ringa eller maila oss.
Tveka inte att höra av dig vid frågor, vi finns här för dig:
E-postadress: cv@seie.se
Mobil: 076496 53 60

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-24
Ring till 0764965360
E-post: cv@seie.se

Arbetsgivare
Seie AB (org.nr 559111-8434), http://www.seie.se
941 63  PITEÅ

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
SÄBO

Jobbnummer
9750896

