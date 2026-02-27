Konsultuppdrag sjuksköterska, kommun start mellan 23-25/3 t.o.m. 30/9
2026-02-27
Här finns ett långt uppdrag för dig som önskar planera längre fram!
Uppdraget fr.o.m.: 23-25/3
Uppdraget t.o.m.: 30/9 med möjlighet till förlängning
Ansökan ska lämnas senast: 4 mars 2026 kl. 10:00
Omfattning: 100% 38,25 tim/vecka
Arbetstid:
dag start kl. 6.45-8 och slut kl. 15-17
kväll 14-21
halvnatt 17-02 och helnatt 21-07
Arbetsplats: 4 särskilda boenden, LSS-gruppbostäder och hemsjukvård
Arbetsuppgifter: Sedvanliga arbetsuppgifter för sjuksköterska i kommunen som t.ex. bedömningar, utföra ordinationer, sårbehandling, provtagning, stöd/handledning till omvårdnadspersonal mm.
Introduktion: 2-4 pass beroende på din erfarenhet
Sjuksköterskelegitimation
C1-svenska
1 års erfarenhet som sjuksköterska
Minst 4 månaders erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård (SÄBO, LSS/socialpsykiatri eller hemsjukvård) under de senaste 3 åren
B-körkort
Meriterande:
6 månaders sammanhängande erfarenhet från kommunal hälso- och sjukvård under de senaste 2 åren
Förmåga att snabbt sätta dig in i nya rutiner och samarbeta med nya kollegor
Van att arbeta i Pulsen Combine
Du som arbetar hos oss får alltid tjänstepension, är försäkrad och har sjuklönetillägg. Vi ordnar och betalar boende och resor.
Du kan söka genom att maila eller ringa oss.
Tveka inte att höra av dig vid frågor, vi finns här för dig:
E-postadress: cv@seie.se
