Konsultuppdrag sjuksköterska jourverksamhet DAG+KVÄLL kommun 8/6-30/8
Uppdragets startdatum: 2026-06-08
Uppdragets slutdatum: 2026-08-30
Sista ansökningsdatum: 2026-03-03
Arbetstider: 100%
Måndag-söndag kvällar, varannan helg och enstaka dagpass
Sammanlagt 33,25 t/vecka med helg efter schema.
Varannan vecka mån-tis 13,30-22,00 + helg
Varannan vecka ons-tors 13,30-22,00
Helg fre.lör-sön 13,30-22,00
Helg fre 12,00-21,00, lör 8,00-16,00, sön 7,00-16,00
Journalsystem: VIVA
Arbetsuppgifter: Arbetet innebär hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå. Planerade och oplanerade konsultationer, bedömningar och insatser via telefon.
Intro: Du får både bredvidgång samt utbildning i journalsystemet.
Krav:
• legitimerad sjuksköterska
• B-körkort (automat och manuell)
• ha minst två (2) års yrkeserfarenhet av att ha arbetat som sjuksköterska,
• ha arbetat som sjuksköterska de senaste två (2) åren och
• ha kompetens och erfarenhet av att hantera avancerade medicinsktekniska produkter som bland annat läkemedelspump, sond, PEG, (byta, kuffa, omvårdnad), provtagning, KAD (sätta, spola), infusioner, injektioner, blanda dropp, Port-a-cart (sätta nål, ta prover), PICC line, (omläggning provtagning), blodtransfusioner, CVK (omläggning, provtagning).B-körkort
Är inte anställd eller har inte varit anställd hos Motala kommun de senaste 18 månaderna.
Meriterande:
Du har jobbat tidigare inom Motala Kommun och/eller har erfarenhet från kommunal hälso- och sjukvård.
Du som arbetar hos oss får alltid tjänstepension, är försäkrad och har sjuklönetillägg. Vi ordnar och betalar boende och resor.
Du kan söka genom att ringa eller maila oss.
Tveka inte att höra av dig vid frågor, vi finns här för dig:
E-postadress: cv@seie.se
Mobil: 076496 53 60 Så ansöker du
Ring till 0764965360
E-post: cv@seie.se Arbetsgivare Seie AB
(org.nr 559111-8434), http://www.seie.se
591 37 MOTALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Jourverksamhet Motala Jobbnummer
