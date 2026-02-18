Konsultuppdrag Sjuksköterska Hemsjukvård/säbo Natt
2026-02-18
, Oxelösund
, Trosa
, Gnesta
, Flen
, Norrköping
, Linköping
, Stockholm
, Motala
Är du en nattuggla och vill jobba endast natt under sommaren? Då är detta något för dig!
Uppdragets startdatum: 2026-06-08
Uppdragets slutdatum: 2026-08-09
Sista ansökningsdatum: 2026-02-23
Uppdragsbeskrivning: Sedvanliga uppgifter för sjuksköterska inom kommunal hälso- och sjukvård.
Intro: under vecka 24
Arbetstider/omfattning: 68,75 % natt
Journalsystem: Procapita
Krav: B-körkort
Meriterande:
erfarenhet av Procapita
erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård
Du som arbetar hos oss får alltid tjänstepension, är försäkrad och har sjuklönetillägg. Vi ordnar och betalar boende och resor.
Du kan söka genom att ringa eller maila oss.
Tveka inte att höra av dig vid frågor, vi finns här för dig:
E-postadress: cv@seie.se
Mobil: 076496 53 60 Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-23
Ring till 0764965360
E-post: cv@seie.se Arbetsgivare Seie AB
(org.nr 559111-8434), http://www.seie.se
Östra Rundgatan 13 (visa karta
)
611 33 NYKÖPING Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hemsjukvård och SÄBO Jobbnummer
9750878