Konsultuppdrag sjuksköterska hemsjukvård 15/6-16/8

Seie AB / Sjuksköterskejobb / Umeå
2026-03-06


Uppdraget fr.o.m.: 2026-06-15
Uppdraget t.o.m.: 2026-08-16
Ansökan ska lämnas senast: 23 mars 2026
Omfattning: 100% 38,25 tim/vecka
Arbetstid: dag/kväll/helg, ej natt
Arbetsplats: Hemsjukvård
Arbetsuppgifter: Sedvanliga sjuksköterskeuppgifter på primärvårdsnivå, som exempelvis läkemedelshantering, dosettdelning, såromläggning, provtagning, piccline, central infart, näringsdropp mm.


Publiceringsdatum
2026-03-06

Kvalifikationer
Sjuksköterskelegitimation
B-körkort

Meriterande:
VUB distriktsköterska
Kunskap i journalsystemet Treserva
Erfarenhet av arbete inom äldreomsorg

Du som arbetar hos oss får alltid tjänstepension, är försäkrad och har sjuklönetillägg. Vi står för boende och resor.

Sista dag att ansöka är 2026-03-23
