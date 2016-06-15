Konsultuppdrag sjuksköterska hemsjukvård 15/6-16/8
Uppdraget fr.o.m.: 2026-06-15
Uppdraget t.o.m.: 2026-08-16
Ansökan ska lämnas senast: 23 mars 2026
Omfattning: 100% 38,25 tim/vecka
Arbetstid: dag/kväll/helg, ej natt
Arbetsplats: Hemsjukvård
Arbetsuppgifter: Sedvanliga sjuksköterskeuppgifter på primärvårdsnivå, som exempelvis läkemedelshantering, dosettdelning, såromläggning, provtagning, piccline, central infart, näringsdropp mm. Publiceringsdatum2026-03-06Kvalifikationer
Sjuksköterskelegitimation
B-körkort
Meriterande:
VUB distriktsköterska
Kunskap i journalsystemet Treserva
Erfarenhet av arbete inom äldreomsorg
Du som arbetar hos oss får alltid tjänstepension, är försäkrad och har sjuklönetillägg. Vi står för boende och resor. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-23
