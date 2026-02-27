Konsultuppdrag Sjuksköterska Ambulerande Natt Säbo/hsv V. 24-32
2026-02-27
Uppdragets startdatum: 2026-06-09
Uppdragets slutdatum: 2026-08-09
Sista ansökningsdatum: 2026-03-09
Arbetstider: kl.21:15-07:15/07:45
Journalsystem: Combine
Arbetsuppgifter: Arbetet innebär hälso- och sjukvårds uppgifter i ordinärt boende, särskilt boende för äldre samt kommunens LSS boenden. Planerade och oplanerade konsultationer, bedömningar och insatser via telefon eller besök. Arbete utgår från hemsjukvårdens lokaler där alla sjuksköterskor i hemsjukvården är samlade. Arbetet innefattar även att ge stöd och handledning till omsorgspersonalen i de olika verksamheterna. Arbetet kan också innebära att man möter personer som befinner sig i en palliativ fas i livet, där uppgiften är att skapa en god vård under livets sista tid för både patienten och dess närstående. Vid varje arbetspass jobbar 3 ssk/ natt. Arbetsplatsen tillhandahåller tjänstebil under arbetstid.
Intro:2 introduktionspass av natt tjänstgöring med minst 10 timmar.
Krav: B-körkort
Meriterande:
Du har jobbat tidigare inom Piteå Kommun och/eller har erfarenhet från kommunal hälso- och sjukvård
Du som arbetar hos oss får alltid tjänstepension, är försäkrad och har sjuklönetillägg. Vi ordnar och betalar boende och resor.
Du kan söka genom att ringa eller maila oss.
Tveka inte att höra av dig vid frågor, vi finns här för dig:
E-postadress: cv@seie.se
Mobil: 076496 53 60
Sista dag att ansöka är 2026-03-09
E-post: cv@seie.se
(org.nr 559111-8434), http://www.seie.se
