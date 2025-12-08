Konsultuppdrag Senior Socialsekreterare barn och unga februari-augusti
Novant AB / Socialsekreterarjobb / Gällivare Visa alla socialsekreterarjobb i Gällivare
2025-12-08
, Jokkmokk
, Kiruna
, Pajala
, Överkalix
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Novant AB i Gällivare
, Kiruna
, Boden
, Övertorneå
, Luleå
eller i hela Sverige
Vi söker erfarna socionomer för ett uppdrag inom myndighetsutövning gällande barn och unga. Uppdraget innebär kvalificerat arbete med utredningar, placeringar samt hantering av LVU-processer i enlighet med socialtjänstlagen och LVU. Rollen ställer krav på mycket god rättssäker handläggning, tydlig kommunikation och förmåga att hantera komplexa ärenden.Publiceringsdatum2025-12-08Dina arbetsuppgifter
Utredning och bedömning av barns behov av skydd och stöd enligt lagstiftning
Uppföljning av placeringar och samverkan med berörda parter
Deltagande i muntliga förhandlingar i förvaltningsrätt och kammarrätt där du företräder socialnämnden
Dokumentation och systematiskt arbete i verksamhetssystemet Pulsen Combine
Krav på konsulten
Socionomexamen
Minst fyra års erfarenhet som konsult via konsultbolag inom myndighetsutövning barn och unga
Minst två års erfarenhet av Pulsen Combine inom myndighetsutövning barn och unga
Minst åtta års dokumenterad erfarenhet av utredningar inom barn och unga
Minst åtta års dokumenterad erfarenhet av placeringar
Dokumenterad erfarenhet av LVU-processer och att företräda socialnämnden i muntliga förhandlingar i både förvaltningsrätt och kammarrätt
Förmåga att arbeta självständigt, rättssäkert och med hög professionalitet
Generella krav
God kunskap inom gällande lagstiftning
God förmåga att hantera hög arbetsbelastning
Stark kommunikativ och samverkansinriktad förmåga
Trygghet i beslutsfattande och ansvarstagande
Mycket god svenska i tal och skrift
Om uppdraget
Heltid 40 timmar per vecka
Arbetstid vardagar 08.00-17.00
Uppdragsperiod 2 februari 2026 till 31 augusti 2026
Möjlighet till förlängning om upp till fem månader finns
Arbete sker huvudsakligen på plats, viss distans kan förekomma efter överenskommelse
Vad vi erbjuder:
Flexibla uppdrag: Vi anpassar uppdrag efter dina unika behov och livssituation. Oavsett om du vill arbeta kort- eller långsiktigt, hittar vi alternativ som passar dig.
Konkurrenskraftig lön: Vi erbjuder en lön som speglar din kompetens och erfarenhet. Du får betalt för det värde du tillför, vilket ger dig ekonomisk trygghet.
Personlig support: Få en dedikerad konsultchef som stöttar dig genom hela processen. Vi är här för att hjälpa dig hitta rätt uppdrag som matchar dina karriärmål och intressen.Om företaget
Novant är ett bemanningsföretag som specialiserar sig på att förse verksamheter med erfarna interimchefer samt vård- och omsorgspersonal. Med över tio års erfarenhet inom bemanning och rekrytering har vi byggt upp en stark kompetens inom branschen. Vi erbjuder våra konsulter konkurrenskraftiga löner och skräddarsydda lösningar för att möta deras specifika behov.
Flexibilitet är en av våra kärnvärden, och vi arbetar nära våra konsulter för att säkerställa en smidig och anpassad arbetssituation. Novant är det perfekta valet för dig som söker frihet och balans i din yrkesroll.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: kontakt@novant.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Gällivare-bou". Arbetsgivare Novant AB
(org.nr 559490-8948)
982 31 GÄLLIVARE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9634488