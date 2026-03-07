Konsultuppdrag Senior Socialsekreterare barn och unga februari-augusti
Novant AB / Socialsekreterarjobb / Ånge Visa alla socialsekreterarjobb i Ånge
2026-03-07
, Ragunda
, Ljusdal
, Timrå
, Sundsvall
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Novant AB i Ånge
, Sundsvall
, Östersund
, Mark
, Sollefteå
eller i hela Sverige
Vi söker en socionom för ett konsultuppdrag inom myndighetsutövning och utredningsarbete inom området barn och unga.
Uppdraget innebär arbete med handläggning och utredningar enligt gällande lagstiftning inom socialtjänstens barn- och ungdomsområde. Rollen kräver att du kan arbeta självständigt och hantera ärenden på ett strukturerat och rättssäkert sätt.Publiceringsdatum2026-03-07Kvalifikationer
Socionomexamen
Erfarenhet av myndighetsutövning och utredningsarbete inom barn och unga
Förmåga att arbeta självständigt och driva ärenden framåt
God förmåga att samarbeta och kommunicera i arbetet med barn, familjer och samverkansparter
Om uppdraget
Uppdragsperiod 1 juni 2026 till 31 oktober 2026
Arbetet sker huvudsakligen på plats för att möjliggöra fysiska möten
En mindre del av arbetstiden kan utföras på distans
Inskolning på upp till två dagar sker före uppdragets start enligt överenskommelseSå ansöker du
Skicka CV och en kort presentation. Urval sker löpande.
Vad vi erbjuder:
Flexibla uppdrag: Vi anpassar uppdrag efter dina unika behov och livssituation. Oavsett om du vill arbeta kort- eller långsiktigt, hittar vi alternativ som passar dig.
Konkurrenskraftig lön: Vi erbjuder en lön som speglar din kompetens och erfarenhet. Du får betalt för det värde du tillför, vilket ger dig ekonomisk trygghet.
Personlig support: Få en dedikerad konsultchef som stöttar dig genom hela processen. Vi är här för att hjälpa dig hitta rätt uppdrag som matchar dina karriärmål och intressen.Om företaget
Novant är ett bemanningsföretag som specialiserar sig på att förse verksamheter med erfarna interimchefer samt vård- och omsorgspersonal. Med över tio års erfarenhet inom bemanning och rekrytering har vi byggt upp en stark kompetens inom branschen. Vi erbjuder våra konsulter konkurrenskraftiga löner och skräddarsydda lösningar för att möta deras specifika behov.
Flexibilitet är en av våra kärnvärden, och vi arbetar nära våra konsulter för att säkerställa en smidig och anpassad arbetssituation. Novant är det perfekta valet för dig som söker frihet och balans i din yrkesroll.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: kontakt@novant.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ånge-Socialsek.". Arbetsgivare Novant AB
(org.nr 559490-8948)
841 31 ÅNGE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9783216