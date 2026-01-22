Konsultuppdrag: Senior Financial Controller med stark redovisningsprofil
2026-01-22
Vi söker nu en erfaren Senior Financial Controller till ett spännande konsultuppdrag inom E-Mobility. Rollen är placerad i Sverige och innebär ett nära samarbete med både lokal Sales & Operations-organisation och Business Control-funktion inom affärsområdet.
Du blir en del av ett E-Mobility Business Control-team och arbetar nära Director Business Control E-Mobility. Du ingår även i den lokala Sales & Operations ledningsgruppen i Sverige. Uppdraget har ett tydligt fokus på finansiell rapportering, kvalitetssäkring och redovisning, då rollen initialt täcker upp för en föräldraledighet.
Dina ansvarsområden Ansvar för samtliga business controlling-frågor kopplade till E-Mobility inom Sales & Operations Sverige Driva och koordinera affärsplan och målprocess Ansvara för prognosarbete och uppföljning KPI-uppföljning och analys Månadsbokslut och finansiell uppföljning Lednings- och managementrapportering Utveckla, förvalta och kvalitetssäkra finansiella modeller Nära samarbete med Business Control och redovisning för hög kvalitet i rapporteringen Agera senior rådgivare till Business Unit Controller i övergripande controlling- och governance-frågor Driva förbättringsinitiativ samt genomföra ad-hoc analyser vid behov
Om rollen Detta är ett uppdrag med tydligt fokus på Financial Controlling snarare än affärspartnerrollen. En gedigen förståelse för redovisning, bokslut och finansiella flöden är avgörande för att lyckas.
Kravprofil Eftergymnasial utbildning inom ekonomi, finans eller motsvarande Flerårig erfarenhet som Financial Controller Mycket god förståelse för redovisning och bokslutsarbete Erfarenhet av rapportering, prognos och finansiell analys Vana att samarbeta med både Business Control och Accounting
Meriterande Erfarenhet från energi- eller industrisektorn Tidigare arbete inom e-mobility eller närliggande affärsområde
Praktisk information Plats: Solna, Stockholm Start: Omgående Omfattning: Heltid, 40 timmar per vecka Uppdragsperiod: Till och med december 2026
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag - snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
