Konsultuppdrag | Kommersiell projektledare | Siemens Energy
Vill du ta helhetsansvar för de kommersiella och finansiella aspekterna i projekt och bidra till framgångsrika leveranser? Vi söker en driven och analytisk kommersiell projektansvarig som trivs med att arbeta nära projektledare och affärspartners för konsultuppdrag hos vår kund Siemens Energy i Finspång.
Om rollen
För våra projekt inom industriomvandling, ångturbiner och generatorer (STG) söker vi en kompetent kommersiell projektledare. I rollen kommer du att hantera de kontraktuella och ekonomiska aspekterna av projektet för att skydda Siemens Energys intressen och upprätthålla en god kundrelation. Du kommer att vara ansvarig för projektets totala prestation och lönsamhet och representera Siemens Energy - tillsammans med projektledaren - med hög grad av integritet och professionalism.
Dina ansvarsområden
• Fungera som kommersiell kontakt mot kunder, partners samt interna och externa intressenter såsom banker, försäkringsbolag, skatt, finans, juridiska avdelningar och interna kontakter.
• Hantera projektrisker och möjligheter, inklusive skadehantering, i nära samarbete med den tekniska projektledaren.
• Säkerställa efterlevnad av kommersiella kontraktskrav, inklusive villkor, kassahantering, finansiella garantier, skatter, försäkringar, säkring, budgetering, uppföljningar och rapportering.
• Säkra korrekta böcker och register genom att stödja månatliga avslutsaktiviteter och säkerställa korrekta poster i system som SAP och Project Dash.
• Vid behov, stöd affärscontrollerfunktionen med månatliga finansiella avslutsaktiviteter och projektuppföljning för att säkerställa att tidsplaner, finansiella mål och IFRS-krav uppfylls.
Vi söker dig med
• En kandidat- eller magisterexamen i företagsekonomi, finans eller ett närliggande område.
• God kunskap om IFRS och svenska redovisningsregler.
• Erfarenhet som kommersiell projektledare inom industrin eller infrastruktursektorn.
• Gedigen erfarenhet av att arbeta på MS Office; SAP-kunskap är en fördel.
• Goda kunskaper i svenska och engelska, både muntligt och skriftligt.
• Starka analytiska och noggranna färdigheter, kombinerat med ett teamorienterat arbetssätt och förmåga att bygga starka relationer med både interna och externa intressenter.
Meriterande
• Erfarenhet av projektfinansiering, upphandling, juridik eller handelsfinansiering är en fördel.
• Erfarenhet av affärskontroll eller intresse i det.
Om laget
Ångturbiner och generatorer (STG) har en betydande roll i Siemens Energys uppdrag att driva energiomställningen och är en integrerad del av affärsområdet Transformation of Industry. Vår avdelning för industriomvandling avkarboniserar industrisektorn. Ökad elektrifiering och verkningsgrad är avgörande och efterfrågan på grönt H2 och derivatbränslen kommer att öka.
Om Jefferson Wells
Jefferson Wells är specialister på kompetensförsörjning av chefer och specialister. Genom att vi har några av Sveriges mest attraktiva verksamheter och varumärken som kunder har vi stora möjligheter att erbjuda utvecklande uppdrag över tid. Våra konsultchefer har gedigen kunskap inom just ditt område, som konsult hos oss är din karriär och utveckling alltid i fokus. Genom att kombinera vår branscherfarenhet med vår kunskap om kandidatens potential, får vi såväl talanger som verksamheter att växa och utvecklas.
Vi arbetar med löpande urval och kommer att tillsätta tjänsten så fort vi hittat rätt kandidat, ansök därför så snart som möjligt.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Sista dag att ansöka är 2026-04-08
(org.nr 556855-1104)
Kalkugnsvägen 2 (visa karta
)
612 41 FINSPÅNG Arbetsplats
Drottninggatan 24, 60224 Norrköping Kontakt
Contact
Eva Wisth eva.wisth@jeffersonwells.se Jobbnummer
9804721