Konsultuppdrag inom leverantörskvalitet för försvarsindustrin
ValueOne AB / Civilingenjörsjobb / Uppsala
2025-09-01
ValueOne söker erfarna Supplier Quality Engineers (SQE) för konsultuppdrag inom försvarsindustrin. Har du lett kvalitetsrevisioner (audits) för bedömning av leverantörskvalitet och är insatt i kvalitetsmetoder som PPAP, APQP, FMEA och ISO kan du vara den vi söker. Då vi har uppdrag på flera håll i landet finns även möjlighet till distansarbete.
ValueOne är specialister inom Supply Chain Management - inköp och logistik. Vi erbjuder våra kunder tjänster inom tre affärsområden: uthyrning och rekryteringsstöd inom vårt specialistområde samt verksamhetsutveckling av företags funktion för Supply Chain avseende strategi, modell, metod, process, organisation och kompetens.
Vi kan erbjuda en mängd olika uppdrag på alla nivåer inom Supply Chain Management. Som konsult hos ValueOne ingår du i ett professionellt och driftigt team bestående av de främsta konsulterna inom inköp och logistik. Väljer du att gå med i vårt team erbjuds du:
Marknadsmässig lön, som du själv kan påverka
Tjänstepension
Sjuk- och vårdförsäkring
Friskvårdsbidrag
Personlig coachning och karriärrådgivning
Nätverksträffar med kompetenta kollegor och Supply Chain professionals genom återkommande event och föreläsningar
Kompetensutveckling genom världsledande individanpassade utbildningar och kurser inom Supply Chain tack vare vårt partnerskap med CIPS (www.cips.org)
Om rollen
Vi har för närvarande konsultuppdrag som Supplier Quality Engineer (SQE) och Supplier Quality Manager (SQM) att fylla inom försvarsindustrin i Sverige. Uppdragen ska tillsättas snarast, det är därför en fördel om du kan vara tillgänglig med kort varsel. Möjlighet till distansarbete finns i viss utsträckning
Till detta uppdrag söker vi dig som har mångårig erfarenhet av att bedöma och utvärdera leverantörskvalitet, helst inom tillverkande industri. Kunskaper i kvalitetsmetoder såsom PPAP, APQP, FMEA och ISO är ett krav. Du bör även ha erfarenhet av att leda kvalitetsrevisioner. Även erfarenhet av rotorsaksanalys, FMEA, 8D samt mätsystemanalys är viktigt för rollen. I rollen ingår också att utveckla processer och rutiner inom leverantörskvalitet. Högskole- eller civilingenjörsexamen är meriterande.
Som person är du strukturerad och analytisk. Vidare har du god förmåga att arbeta självständigt och är duktig på att lösa problem. Du bör behärska svenska och engelska väl, både i tal och skrift.
Då det rör sig om arbete inom försvarsindustrin kommer du att genomgå en säkerhetsprövning. Uppdraget kräver därför att du har svenskt medborgarskap.
Ansökan
Ansökan och CV skickar du in via vår hemsida: http://valueone.se/aktuella-jobb/.
Vi hanterar ansökningar och tillsätter tjänster löpande, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. Har du frågor om uppdraget är du välkommen att kontakta Lotta Muth på telefon 073 388 66 07 alternativt 010 332 29 20.
