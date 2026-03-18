Konsultuppdrag inom kredit och kundkännedom.
Poolia AB / Bankjobb / Helsingborg Visa alla bankjobb i Helsingborg
2026-03-18
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Poolia AB i Helsingborg
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige
Vill du arbeta bland annat med kreditfrågor och kundkännedom hos vår fina kund. (AML, CDD and KYC)
Vi söker nu en konsult med bankerfarenhet, som vill bidra till att förbättra arbetssätt och rutiner inom området.
Konsultuppdraget inom bank och finans startar omgående och varar minst sex månader.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
Du kommer bland annat:
- Arbeta med frågor kring kundkännedom och identifiering av kunder
- Stötta i bedömningar och beslut kopplade till kredit och kundinformation
- Hantera och reda ut otydliga avtal
- Uppdatera mallar och rutiner vid behov
- Vara med och förbättra arbetssätt och processer
Vem är du?
Vi söker dig som förstår vad förkortningarna, AML, CDD och KYC betyder och vad det innebär och:
- Har erfarenhet av arbete med kundkännedom
- Har arbetat med företagskunder (B2B)
- Har erfarenhet av factoring, utlåning eller liknande
- Är självgående, snabblärd och tar ansvar för att driva arbetet framåt
- Talar och skriver både svenska och engelska obehindrat
Om verksamheten
Detta är ett konsultuppdrag, där du blir anställd av Poolia Sverige AB och uthyrd till vår kund och ingår i vår konsultverksamhet.
Varmt välkommen med din ansökan. Urval sker löpande, ansök därför redan idag genom att klicka på ansök på https://www.poolia.se.
Poolia är ett registrerat rekryterings och bemanningsföretag, vi är auktoriserade av Kompetensföretagen och har kvalitetssäkrade processer och rutiner. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-30 Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://poolia.se/
Drottninggatan 1 (visa karta
)
252 21 HELSINGBORG Kontakt
Erik Persson erik.persson@poolia.se +46 70 828 63 26 Jobbnummer
9805419