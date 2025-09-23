Konsultuppdrag inom infrastruktur och säkerhet - Digital identitetsplånbok
2025-09-23
Konsultuppdrag inom infrastruktur och säkerhet - Digital identitetsplånbok
Vi söker en erfaren konsult inom infrastruktur och drift för ett uppdrag på heltid mellan den 1 december 2025 och 30 november 2026. Uppdraget genomförs huvudsakligen i Sundsvall eller Stockholm, med viss möjlighet till distansarbete.
Bakgrunden till uppdraget är en satsning på en nationell digital identitetsplånbok - en framtidssäker lösning som gör det möjligt för användare att på ett säkert sätt identifiera sig digitalt, dela verifierade handlingar som exempelvis körkort och yrkeslegitimation, signera avtal eller styrka attribut som ålder utan att lämna onödig information. Plånboken bygger på en servercentrerad arkitektur med höga säkerhetskrav (LoA High) och är en del av EU:s gemensamma satsning på European Digital Identity Wallet (EUDIW).
I rollen kommer du att förstärka teamet som ansvarar för infrastruktur och utfärdarorganisation och bidra med din kompetens i utformning och vidareutveckling av drift- och infrastrukturlösningar för en tekniskt avancerad och säker tjänst. Arbetet innebär bland annat att säkerställa robusthet, resiliens och hög tillgänglighet, etablera driftmiljöer hos externa parter samt ta fram SLA/OLA:er. Du kommer att arbeta nära interna specialister, med möjlighet att även bidra i andra pågående initiativ.
Vem vi söker
Vi söker dig som har minst fem års erfarenhet av att utforma infrastruktur och driftsmiljöer för tekniskt avancerade tillämpningar med höga krav på säkerhet, robusthet och resiliens. Du har arbetat med geografiskt distribuerade miljöer, har erfarenhet av att etablera driftmiljöer hos externa parter och är van vid att ta fram SLA/OLA:er. Rollen kräver kompetensnivå 3, vilket innebär att du har 4-8 års erfarenhet, kan ta ansvar för ett delområde, leda en mindre grupp och arbeta självständigt.
Det är meriterande om du tidigare har arbetat med samhällskritisk infrastruktur eller statlig IT-drift, samt om du har erfarenhet av autentisering och kunskap inom certifikathantering, nyckelhantering och HSM. Eftersom uppdraget omfattas av säkerhetsskyddslagstiftning krävs svenskt medborgarskap och att du kan godkännas för säkerhetsklass 2.
Processen
Uppdraget beräknas starta senast den 1 december 2025, efter genomförd säkerhetsprövning. För att ansöka ber vi dig skicka in ett CV på svenska samt ett relevant referensuppdrag från offentlig sektor, genomfört de senaste tre åren.
Intervjuer hålls löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka in din ansökan redan nu! OBS! Pga GDPR kan vi ej ta emot ansökningar som inkommer via e-post.Observera: inför anställning genomförs bakgrundskontroll och UC.
Om Barona
Barona är en internationell koncern med kontor i 10 länder. I Sverige har vi kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Falun och Strömsund men levererar lösningar inom kompetensförsörjning över hela landet. Vi erbjuder våra kunder ett visionärt och framtidsanpassat partnerskap och våra medarbetare spännande möjligheter i alla skeden av karriären. Ända sedan starten i Finland 1999, bygger vår framgång på att hela vår organisation är kundorienterad och utmanar traditionellt tänkande när det gäller tjänsteutbud och affärsutveckling. Genom vårt fokus på innovation och digitalisering kan vi ständigt ligga i framkant när det gäller modern rekrytering.
Varmt välkommen med din ansökan!
