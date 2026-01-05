Konsultuppdrag inom fastigheter - pågående och framtida uppdrag
2026-01-05
Konsultuppdrag inom fastighet - pågående och framtida uppdrag i StockholmÄr du erfaren inom fastighetsbranschen och vill arbeta i uppdrag där din kompetens verkligen gör skillnad?Devotum söker kontinuerligt konsulter för både pågående och framtida uppdrag hos våra kunder i Stockholm. Uppdragen varierar i längd och omfattning och passar dig som vill arbeta i en utvecklande konsultroll.Hos oss väljer du själv om du vill arbeta via eget bolag eller vara anställd av Devotum under uppdragsperioden.
Varför Devotum?Devotum är specialister inom fastighetsbranschen. Vi har djup förståelse för rollerna, ansvarsområdena och vardagen i fastighetsrelaterade uppdrag, vilket gör att vi kan erbjuda en mer träffsäker matchning än generalistbolag.
För dig som konsult innebär det:
• Uppdrag som matchar din erfarenhet, kompetens och ambition
• Samarbete med attraktiva och etablerade fastighetsaktörer i Stockholm
• Ett personligt och engagerat stöd genom hela uppdraget
• Fokus på långsiktighet, trivsel och kvalitet
Om digVi söker dig som har erfarenhet från fastighetsbranschen och som har ett prestigelöst och professionellt förhållningssätt. Du är trygg i din roll, självgående och initiativtagande, samtidigt som du är serviceinriktad och har lätt för att samarbeta med andra.
Vi ser gärna att du har erfarenhet inom ett eller flera av följande områden:
• Bostadsförvaltning
• Kommersiell förvaltning
• Teknisk förvaltning
• Hyresadministration och fastighetsekonomi
• Uthyrning
• Drift och fastighetsteknik
• Bygg- och projektledning
Publiceringsdatum2026-01-05Så ansöker du
Du ansöker enkelt till pågående och framtida konsultuppdrag genom att skicka in ditt CV samt svara på några frågor. Vänligen ange redan i din ansökan vilken roller eller typ av uppdrag som intresserar dig mest.
Har du några frågor till oss är du välkommen att höra av dig till ansvarig Konsultchef Ferri Ghaderi 070-499 38 00 eller ferri.ghaderi@devotum.se
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6999902-1772988". Arbetsgivare Devotum AB
(org.nr 556685-9293), https://karriar.devotum.se
Birger Jarlsgatan 36 (visa karta
114 29 STOCKHOLM Arbetsplats
Devotum Jobbnummer
9669278