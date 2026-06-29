Konsultuppdrag för Sjuksköterska inom SÄBO
VårdIX AB / Sjuksköterskejobb / Uppsala Visa alla sjuksköterskejobb i Uppsala
2026-06-29
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos VårdIX AB i Uppsala
, Sigtuna
, Enköping
, Upplands Väsby
, Knivsta
eller i hela Sverige
Vill du göra skillnad inom äldreomsorgen?
VårdIX Bemanning söker nu legitimerade sjuksköterskor för ett spännande konsultuppdrag inom särskilt boende (SÄBO) i Uppsala kommun. Uppdraget passar dig som trivs med ett självständigt arbete, uppskattar nära samarbete med andra professioner och vill bidra till en trygg och personcentrerad vård för äldre.
Om uppdraget
Som konsult kommer du att arbeta med sedvanliga arbetsuppgifter som sjuksköterska inom särskilt boende. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
Medicinska bedömningar och omvårdnadsansvar.
Läkemedelshantering och delegering.
Vårdplanering och uppföljning.
Dokumentation enligt gällande riktlinjer.
Samverkan med undersköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, läkare och närstående.
Handledning och stöd till omvårdnadspersonal.
Placering sker på något av följande vård- och omsorgsboenden:
Lundgården
Dalbyhemmet
Bernadotte
Höganäs
Uppdragsinformation
Ort: Uppsala
Uppdragsperiod: 2026-08-13 – 2026-11-29
Omfattning: 80–90 %
Arbetstid: Dagtid, huvudsakligen mellan 07.00–16.00
Helgtjänstgöring: Kan förekomma
Möjlighet till förlängning: Ja, upp till 12 månader.
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska.
Har god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande.
Arbetar självständigt och tar ansvar för patientsäkerheten.
Har ett personcentrerat förhållningssätt.
Tidigare erfarenhet från kommunal hälso- och sjukvård eller särskilt boende är meriterande.
Vi erbjuder
På VårdIX arbetar vi med tydliga villkor, transparent kommunikation och nära kontakt genom hela uppdraget. Vi tror på långsiktiga relationer och vill att du som konsult ska känna dig trygg både professionellt och personligt.Publiceringsdatum2026-06-29Så ansöker du
Urval och presentation av kandidater sker löpande. Skicka därför gärna in din ansökan redan idag.
Vi ser fram emot att höra från dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29
E-post: info@vardix.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare VårdIX AB
(org.nr 559452-9355), http://www.vardix.se
741 76 UPPSALA Kontakt
Konsultchef
Sam Souid sam@vardix.se 070-999 14 41 Jobbnummer
9984295