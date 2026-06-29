Konsultuppdrag för sjuksköterska HSV & SÄBO
VårdIX AB / Sjuksköterskejobb / Gävle Visa alla sjuksköterskejobb i Gävle
2026-06-29
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Är du en erfaren sjuksköterska som söker ett längre konsultuppdrag?
VårdIX Bemanning söker nu en legitimerad sjuksköterska till ett konsultuppdrag i Gävle kommun. Uppdraget passar dig som trivs med ett självständigt arbete, har erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård och vill vara en del av ett engagerat team där patientens behov alltid står i centrum.
Om uppdraget
Som konsult kommer du att arbeta med sedvanliga arbetsuppgifter som sjuksköterska inom kommunal hälso- och sjukvård. Uppdraget omfattar hemsjukvård, vård- och omsorgsboende (SÄBO/VÅBO) samt LSS-verksamhet.
I rollen ingår bland annat att:
Ansvara för planering, genomförande och uppföljning av omvårdnadsinsatser.
Utföra medicinska bedömningar och kliniska insatser.
Hantera läkemedel enligt gällande riktlinjer.
Dokumentera och följa upp patientens vård.
Samverka med undersköterskor, läkare, rehabpersonal, patienter och närstående.
Handleda och stötta omvårdnadspersonal i det dagliga arbetet.
Arbeta utifrån ett personcentrerat och evidensbaserat förhållningssätt.
Arbetet är varierande och ger dig möjlighet att använda hela din kompetens inom kommunal hälso- och sjukvård.
Uppdragsinformation
Ort: Gävle
Verksamhet: Hemsjukvård, SÄBO/VÅBO och LSS
Uppdragsperiod: 24 augusti 2026 – 31 mars 2027
Omfattning: 75–100 %
Arbetstider: Dag, kväll, natt och helg enligt schema
Schema: Fastställs inför uppdragsstart
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska.
Har minst tre års erfarenhet av hemsjukvård.
Har minst tre års erfarenhet av SÄBO.
Har minst tre års erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård.
Har erfarenhet av journalsystemet Treserva Hälsoärende.
Innehar giltigt B-körkort för manuellt växlad bil.
Har ett professionellt bemötande, god samarbetsförmåga och arbetar självständigt.
Vi erbjuder
Hos VårdIX Bemanning får du:
Ett längre konsultuppdrag med möjlighet att arbeta upp till heltid.
Konkurrenskraftig ersättning.
En personlig konsultchef som finns tillgänglig före, under och efter uppdraget.
Trygga anställningsvillkor.
Möjlighet till fler uppdrag efter avslutad uppdragsperiod.Publiceringsdatum2026-06-29Så ansöker du
Urval och intervjuer sker löpande. Skicka därför in din ansökan så snart som möjligt.
Vi ser fram emot att välkomna dig till VårdIX Bemanning! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29
E-post: info@vardix.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VårdIX AB
(org.nr 559452-9355), http://www.vardix.se
802 50 GÄVLE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9984299