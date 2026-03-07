Konsultuppdrag Biståndshandläggare - äldreomsorg mars - juni
2026-03-07
Vi söker en biståndshandläggare för ett konsultuppdrag inom äldreomsorg. Uppdraget innebär handläggning enligt gällande lagstiftning med fokus på rättssäkra bedömningar och beslut inom äldreomsorgen.
Arbetet omfattar utredning, bedömning och uppföljning av insatser samt samverkan med interna och externa aktörer. Rollen kräver att du kan arbeta självständigt och samtidigt ha en god samarbetsförmåga i arbetet med kollegor, brukare och samverkansparter.Publiceringsdatum2026-03-07Kvalifikationer
Minst fem års erfarenhet av handläggningsarbete inom individ- och familjeomsorg med inriktning mot äldreomsorg
Kunskap i verksamhetssystemen Combine och Cosmic Link
God kännedom om aktuell lagstiftning inom området
God vana att arbeta i digitala verksamhetssystem och arbetsverktyg såsom Teams och Outlook
Förmåga att uttrycka sig väl på svenska i tal och skrift samt dokumentera tydligt och rättssäkert
B-körkortDina personliga egenskaper
Förmåga att arbeta självständigt och ta initiativ
God samarbetsförmåga i kontakter både internt och externt
Strukturerat arbetssätt och förmåga att organisera arbetet
Flexibilitet och förmåga att hantera varierande arbetsbelastning
Ett respektfullt och professionellt bemötande i mötet med brukare och samverkansparter
Om uppdraget
Uppdragsperiod 16 mars 2026 eller så snart som möjligt till 30 juni 2026
Så ansöker du
Skicka CV och en kort presentation. Urval sker löpande.
Vad vi erbjuder:
Flexibla uppdrag: Vi anpassar uppdrag efter dina unika behov och livssituation. Oavsett om du vill arbeta kort- eller långsiktigt, hittar vi alternativ som passar dig.
Konkurrenskraftig lön: Vi erbjuder en lön som speglar din kompetens och erfarenhet. Du får betalt för det värde du tillför, vilket ger dig ekonomisk trygghet.
Personlig support: Få en dedikerad konsultchef som stöttar dig genom hela processen. Vi är här för att hjälpa dig hitta rätt uppdrag som matchar dina karriärmål och intressen.Om företaget
Novant är ett bemanningsföretag som specialiserar sig på att förse verksamheter med erfarna interimchefer samt vård- och omsorgspersonal. Med över tio års erfarenhet inom bemanning och rekrytering har vi byggt upp en stark kompetens inom branschen. Vi erbjuder våra konsulter konkurrenskraftiga löner och skräddarsydda lösningar för att möta deras specifika behov.
Flexibilitet är en av våra kärnvärden, och vi arbetar nära våra konsulter för att säkerställa en smidig och anpassad arbetssituation. Novant är det perfekta valet för dig som söker frihet och balans i din yrkesroll.
Välkommen med din ansökan!
E-post: kontakt@novant.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Bistånd-Uppdrag". Arbetsgivare Novant AB
(org.nr 559490-8948)
576 31 SÄVSJÖ Körkort
