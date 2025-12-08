Konsultuppdrag 1:e Socialsekreterare till familjehemsavdelningen
2025-12-08
Vi söker två erfarna 1:e socialsekreterare till familjehemsavdelningen i en kommun. Uppdraget avser att leda och fördela arbetet på enheten för barnsekreterare och familjehemssekreterare med fokus på ett rättssäkert arbetssätt och barnets bästa. Arbetsuppgifterna innebär att ge arbetsledning och metodstöd, säkerställa struktur, rutiner och dokumentation enligt lagstiftning och riktlinjer, företräda socialnämnd och föra talan i rättsprocesser samt bidra till verksamhetsutveckling och kvalitet i familjehemsarbetet.
Krav på konsulten
Socionomexamen
B-körkort
Minst fem års erfarenhet av myndighetsutövning inom barn- och ungdomsvård eller familjehemsvård
Erfarenhet av arbetsledning och metodstöd inom barn och unga
Förmåga att upprätthålla professionellt bemötande och struktur även under press
God kunskap inom dokumentation, utredning och rättssäker handläggning
Meriterande
Erfarenhet av journalsystemet Lifecare
Generella krav
Aktuell erfarenhet inom socialtjänstens myndighetsutövning de senaste tre åren
God systemvana och kunskap om relevanta lagrum
Förmåga att arbeta självständigt med god samarbetsförmåga
Flexibel och stresstålig
Arbeta utifrån helhetssyn med fokus på den enskilde
B-körkort
Mycket god svenska i tal och skrift
Om uppdraget
Två konsulter
Heltid
Start snarast i tre månader med möjlighet till förlängning
Viss möjlighet till distans efter överenskommelse och utifrån verksamhetens behov
Vad vi erbjuder:
Flexibla uppdrag: Vi anpassar uppdrag efter dina unika behov och livssituation. Oavsett om du vill arbeta kort- eller långsiktigt, hittar vi alternativ som passar dig.
Konkurrenskraftig lön: Vi erbjuder en lön som speglar din kompetens och erfarenhet. Du får betalt för det värde du tillför, vilket ger dig ekonomisk trygghet.
Personlig support: Få en dedikerad konsultchef som stöttar dig genom hela processen. Vi är här för att hjälpa dig hitta rätt uppdrag som matchar dina karriärmål och intressen.
Novant är ett bemanningsföretag som specialiserar sig på att förse verksamheter med erfarna interimchefer samt vård- och omsorgspersonal. Med över tio års erfarenhet inom bemanning och rekrytering har vi byggt upp en stark kompetens inom branschen. Vi erbjuder våra konsulter konkurrenskraftiga löner och skräddarsydda lösningar för att möta deras specifika behov.
Flexibilitet är en av våra kärnvärden, och vi arbetar nära våra konsulter för att säkerställa en smidig och anpassad arbetssituation. Novant är det perfekta valet för dig som söker frihet och balans i din yrkesroll.
Välkommen med din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-01-07
E-post: kontakt@novant.se
Arbetsgivare Novant AB
För detta jobb krävs körkort.
