Konsultuppdrag - Redovisningsekonom till internationellt bolag i Göteborg
People of Interim & Finance Sweden AB / Redovisningsekonomjobb / Göteborg Visa alla redovisningsekonomjobb i Göteborg
2025-10-31
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos People of Interim & Finance Sweden AB i Göteborg
, Halmstad
, Jönköping
, Helsingborg
, Linköping
eller i hela Sverige
Vi söker nu en erfaren redovisningsekonom för ett längre konsultuppdrag hos ett väletablerat och globalt företag med huvudkontor i Göteborg. Uppdraget startar relativt omgående och är initialt på 6 månader, med möjlighet till förlängning.
Om uppdragetDu blir en del av ett professionellt Group Accounting-team bestående av ett engagerat gäng kollegor som ansvarar för koncernredovisning, IFRS-frågor och extern rapportering. Avdelningen ansvarar för att leverera finansiell data av hög kvalitet på koncernnivå och säkerställa att rapportering sker korrekt och i rätt tid. Rollen innebär att du arbetar brett med koncernredovisning, analys och IFRS-relaterade frågor, samt bidrar i olika utvecklingsinitiativ kopplat till digitalisering och processförbättring.
Exempel på arbetsuppgifterAnsvar för månadsbokslut, analyser och rapportering inom ditt område
Upprättande av underlag till koncernens externa rapporter och årsredovisning
Säkerställande av korrekt redovisningsbehandling enligt IFRS
Samarbete med interna intressenter i flera länder samt dialog med externa revisorer
Deltagande i förbättringsprojekt inom koncernredovisning och rapporteringPubliceringsdatum2025-10-31Profil
Vi söker dig med en akademisk examen inom ekonomi/redovisning och flera års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete, gärna i en större koncern eller från revisionsbyrå. Du har goda kunskaper i IFRS och trivs i en analytisk och föränderlig miljö.
Du är strukturerad, nyfiken och har en lösningsorienterad inställning. Samarbete, kvalitet och ansvarstagande är naturliga delar i ditt arbetssätt. Rollen kräver god kommunikationsförmåga på både svenska och engelska. Vår kund lägger stor vikt vid personlighet och driv, och för rätt person kan man vara flexibel med vissa erfarenhetskrav. Det viktigaste är att du har motivationen, viljan att utvecklas och rätt inställning till rollen och teamet.
Praktisk information Plats: Göteborg
Omfattning: Heltid, konsultuppdrag
Start: Omgående
Längd: 6 månader, med möjlighet till förlängning
Vi svarar gärna på frågorFör frågor om tjänsten kontakta Marcus Ström på 070-857 50 05 eller marcus.strom@peopleoffinance.se
. Vi intervjuar löpande så varmt välkommen med din ansökan snarast. Tyvärr har vi inte möjlighet att ta emot ansökningar via mejl.
People of Finance & Interim är rekryterings- och konsultföretaget för marknadens mest eftertraktade kandidater och företag. Att söka denna möjlighet genom oss ger rätt person goda möjligheter till en spännande karriärutveckling - både nu och i framtiden. Vi sitter med fler spännande interimsuppdrag samt rekryteringar och genom att söka en roll genom oss kan också fler intressanta möjligheter dyka upp, utöver denna möjlighet. Glöm inte att följa vår LinkedIn för att ta del av spännande uppdrag och karriärmöjligheter - klicka här för att följa.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Timlön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare People of Interim & Finance Sweden AB
(org.nr 559474-6249) Jobbnummer
9583674