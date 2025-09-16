Konsulter till Lager och Mottagning - Hos kund i Västberga
Lex-Man I Stockholm AB / Lagerjobb / Stockholm
2025-09-16
Vi på Lexman Bemanning söker just nu efter motiverade och arbetsvilliga konsulter för en spännande uppgifter hos vår kund i Västberga.
Ingen tidigare erfarenhet utav lagerarbete krävs.
Om tjänsten: Du kommer att arbeta på lagret i Västberga där vårt kundföretag tar emot donationer av b.la kläder. Din huvudsakliga uppgift blir att avlasta lastbilarna som inkommer till lagret fyllda med kläd donationer. De inkommande donationerna är packade i påsar som väger cirka 3 kg, med undantag för vissa större påsar som kan väga upp till 10 kg.
På plats kommer du att få tydliga instruktioner från det team du arbetar med, så det är viktigt att du är lyhörd och kan följa anvisningar.
Tjänsten är en behovsanställning.Publiceringsdatum2025-09-16Kvalifikationer
God fysik: Du behöver vara i god form för att orka med arbetsdagens fysiska krav.
Svensktalande: Du behöver kunna kommunicera effektivt på svenska.
Arbetsvillig: Vi söker dig som är engagerad och beredd att ta i när det behövs.
Inte känslig: Ibland kan hushållssopor förekomma i återvinningen, så det är viktigt att du inte är känslig för detta.
Truckkort: Detta är inget krav, men det är en fördel om du har det.
Vad vi erbjuder:
Ett roligt och omväxlande arbete där ingen dag är den andra lik.
Möjlighet att arbeta i ett engagerat och professionellt team.
Konkurrenskraftiga villkor och en arbetsmiljö där du känner dig uppskattad.
Ansökan: Om du är intresserad av att bli en del av vårt team, vänligen skicka in din ansökan så snart som möjligt. Vi ser fram emot att höra från dig! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Lex-Man i Stockholm AB
(org.nr 556684-5185), https://www.lexman.se Arbetsplats
LeXman Flexibel Bemanning Jobbnummer
9510243