Konsulter inom Project Quality till industrikund i Finspång!
Vi söker nu två drivna konsulter till rollen som Project Quality i vår fabrik i Finspång. Du blir en del av vårt Project Quality Team och får en central roll i att säkerställa högsta kvalitet inom den interna produktionen.
Om rollen
Som konsult inom projektkvalitet ansvarar du för att:
Fungera som huvudkontakt för projektkvalitet inom den interna produktionen.
Planera, koordinera och prioritera kvalitetsaktiviteter i produktionen på plats i fabriken.
Hantera kundbevittningar i produktionen och säkerställa att kvalitetsstandarder uppfylls och överträffas.
Samla in och granska kvalitetsdokumentation (QRL, QCP, ICR m.fl.).
Ingenjörsexamen inom mekanik, elektroteknik, kraftteknik, processteknik eller motsvarande.
2-5 års relevant arbetslivserfarenhet.
Flytande engelska och svenska i tal och skrift.
Erfarenhet eller utbildning relaterad till konstruktion, tillverkning eller drift av roterande maskineri är meriterande.
Kunskaper i ytterligare språk (franska, spanska, arabiska) är meriterande.
Tidigare erfarenhet av kvalitetsorganisation är en fördel.Dina personliga egenskaper
Strukturerad och samarbetsvillig.
Stark lagspelare med god kommunikationsförmåga.
Drivande och lösningsorienterad med vilja att föra projekt framåt.
Låter detta som din nästa utmaning?
Vad kul! Skicka in din ansökan så hör vi av oss för ett nästa steg i processen.
Som konsult hos oss på Job Solution Consulting omfattas man av en trygg anställning i nära dialog med sin konsultchef för att alltid säkerställa att du trivs och utvecklas i din roll. Vi erbjuder en rad förmåner med fokus på kompetensutveckling och välmående, Och självklart omfattas man också av kollektivavtal i sin tjänst hos oss.
För eventuella frågor eller funderingar är du välkommen att höra av dig till mig. Du når mig på fredrik.hovstadius@jobsolution.se
