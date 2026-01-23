Konsulter inom lön och ekonomi - Uppdrag för kunds räkning
Tacting AB / Administratörsjobb / Karlstad Visa alla administratörsjobb i Karlstad
2026-01-23
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Tacting AB i Karlstad
, Hammarö
, Forshaga
, Grums
, Kil
eller i hela Sverige
Om uppdragen
Uppdragen är varierade, vi har skarpa förfrågningar med start omgående, medan andra startar längre fram. Tid och omfattning varierar också, ofta från 50-100 %, med möjlighet till både kortare och längre engagemang. Uppdragen kan bland annat omfatta:
• Lönehantering och tidsredovisning * Hantering av reseräkningar, personalförsäkringar och pensioner * Löpande bokföring samt kund- och leverantörsreskontra * Månadsbokslut
Om dig
Som person är du självgående, ansvarstagande och strukturerad. Du är flexibel, lösningsorienterad och trivs med att leverera arbete av hög kvalitet med god servicekänsla. Du har relevant utbildning inom lön och/eller ekonomi, alternativt arbetslivserfarenhet som kan bedömas som likvärdig. Du har god erfarenhet av löneadministration och löpande redovisning och är van att arbeta i Excel samt i andra digitala verktyg och system. Du uttrycker dig obehindrat på svenska och engelska i tal och skrift. För att kunna ta dig till ditt arbete hos kunden är B-körkort ett krav och ofta behöver du ha tillgång till egen bil.
Om processen
Tacting hjälper företag med bland annat rekrytering och bemanning, just nu söker vi flera konsulter till olika uppdrag. För dig som kandidat innebär det att du blir anställd hos Tacting under uppdragsperioden.
Vi arbetar alltid med en professionell och fördomsfri process där vi matchar rätt kompetens till rätt uppdrag. Urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan. Om du har frågor är du välkommen att kontakta Linette von Bargen på 073 504 22 64, linette.vonbargen@tacting.com
.
Vi ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7087834-1804843". Arbetsgivare Tacting AB
(org.nr 556874-0491), https://tacting.teamtailor.com
Gustaf Anders gata 7b (visa karta
)
653 40 KARLSTAD Arbetsplats
Tacting Jobbnummer
9701224