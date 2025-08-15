Konsulter inom El till Swecos installationsverksamhet i Östersund
Är Du tillskottet till vår installationsverksamhet inom El i Östersund? Sweco består av nyfikna personer som tar stort ansvar för sina uppdrag. Gemensamt är också att vi känner engagemang för att göra nytta i ett större sammanhang. Nu söker vi junior elkonsult som vill vara med i vårt team och bygga framtiden.
Varför jobba hos oss?
Swecos installationskonsulter erbjuder tjänster inom energidesign, komfort och säkerhet. Tjänsteutbudet är brett och omfattar allt från rådgivning och projektering till kontroll och besiktning inom el, tele, brand och el till infrastrukturprojekt.
Vi vågar påstå att vi är en av Sveriges mest attraktiva arbetsplatser och är branschbäst när unga ingenjörer rankar sin drömarbetsgivare. Hos oss får du möjlighet att skapa ett hållbart samhälle genom att arbeta i en organisation som tar ansvar och skapar verklighet av visioner. Vi erbjuder samtidigt en omväxlande och dynamisk arbetsmiljö med stora möjligheter till teknisk och personlig utveckling.
Din kommande roll som juniorkonsult
I rollen som juniorkonsult kommer du framförallt att arbeta med projektering med hjälp av CAD-ritning. Du kommer att göra enklare utredningar, beskrivningar och till exempel jobba med ljusberäkningar och kabeldimensionering.
Tjänsten är en visstidsanställning fram till 2026-07-10.
Om dig
Att arbeta hos Sweco innebär att arbeta med många olika typer av projekt, både i storlek och i karaktär. Vi strävar alltid efter att uppnå bästa resultat i våra uppdrag, vilket kräver starka team och stor entusiasm, tekniskt kunnande och samarbete. För att trivas hos oss tror vi därför att du är en nyfiken och lyhörd person som ser det som en självklarhet att dela med dig av din kunskap och dina erfarenheter.
Vi söker dig som har bakgrund inom El från entreprenadbranschen eller är nyutbildad från högskola. Om du har tidigare erfarenhet som ledande montör är det meriterande.Publiceringsdatum2025-08-15Så ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdatum 2025-08-29. Vi tar inte emot ansökningar via mail, utan hänvisar samtliga ansökningar till ansökningsformuläret nedan. Vi återkopplar till samtliga sökande efter avslutad rekryteringsprocess.
Varmt välkommen med din ansökan!Kontaktperson för detta jobb
Lars Nilsen, gruppchef 24664 El/Tele Östersund, lars.nilsen@sweco.se
, mobil:072-5155021
På Sweco vill vi vara en arbetsplats präglad av mångfald. Vi tror att fler perspektiv breddar vår förmåga att fortsätta nå våra mål och eftersträvar mångfald i våra rekryteringsprocesser.
Sweco planerar och utformar morgondagens hållbara samhällen och städer. Med den samlade kunskapen hos våra 22 000 arkitekter, ingenjörer och andra experter arbetar vi tillsammans med våra kunder för att möjliggöra den gröna omställningen, maximera digitaliseringens potential och stärka samhällets motståndskraft. Sweco är Europas ledande konsultföretag inom arkitektur och teknik med en omsättning på cirka 31 miljarder SEK under 2024. Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm. www.swecogroup.com.
