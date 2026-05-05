Konsulter inom CEF-ansökningar och CBA (transportinfrastruktur)
Vi söker konsulter inom CEF-ansökningar och CBA (transportinfrastruktur) till Trafikverket.
Detta är ett konsultuppdrag med flexibel stationeringsort inom Sverige.
Uppdraget är på heltid och pågår från juni till oktober.
Uppdraget innebär ett nära samarbete med kunden vilket ställer stora krav på flexibilitet och samarbetsförmåga.
Uppdraget
Uppdraget avser specialiststöd för sammanställning av en ansökan inom CEF Transport 2026. Arbetet genomförs i samverkan med Trafikverkets samordnare för CEF-finansiering och andra berörda, och kräver deltagande i möten med Trafikverkets representanter.Publiceringsdatum2026-05-05Dina arbetsuppgifter
Sammanställa blanketten B (Technical description) utifrån krav i aktuell CEF-utlysning
Vid behov ta fram CBA (Cost-benefit analysis) för berörda ansökningar enligt krav i aktuell CEF-utlysning
Arbeta i samverkan med Trafikverkets samordnare för CEF-finansiering och andra berörda
Delta i möten med Trafikverkets representanter
Krav (OBS, obligatoriska)
Senior konsult (CEF-ansökningar):
Högskoleexamen (180 hp / tidigare 120 hp)
Erfarenhet av att sammanställa minst tre (3) ansökningar inom CEF Transport.
Konsult (CBA-analys):
Högskoleexamen (180 hp / tidigare 120 hp)
Minst två (2) års erfarenhet av att ta fram CBA (Cost-Benefit Analysis) inom transportinfrastruktur.Om företaget
Centios övergripande mål är att vara ett konsultbolag som erbjuder smarta och hållbara lösningar som utvecklar samhället på ett positivt sätt.
Våra medarbetare erbjuds villkor som är anpassade för individen. Det innebär att arbetstider, arbetsomfattning, arbetsplats och kompetensutveckling så långt som möjligt anpassas utifrån medarbetarens behov.
Bland våra medarbetare hittar du engagerad personer som brinner för samhällsutveckling. Vi jobbar i små grupper där du kan bidra med dina erfarenheter samtidigt som du får ta del av andras kunskap och erfarenhet.
För oss är det viktigt med välmående och att hitta en sund balans mellan arbete och fritid. Därför har vi en nollvision mot stress och sätter trivsel och hälsa främst.
Vänligen skicka ditt CV på svenska.
Vi ser fram emot din ansökan!
Sista dag att ansöka är 2026-05-26
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7681331-1981645".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Centio Consulting Group AB
111 20 STOCKHOLM
