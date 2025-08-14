Konsulter för kommande uppdrag inom bank, finans och försäkring
2025-08-14
Arbetsbeskrivning Är du intresserad av spännande konsultuppdrag inom bank, finans och försäkring? Hos Amendo får du chansen att etablera en karriär med ledande företag - från storbanker och nischbanker till innovativa start-ups. Observera att vi med detta uppdrag söker medarbetare för framtida konsultuppdrag. Vi får löpande in uppdrag och är alltid intresserade av att komma i kontakt med kvalificerade kandidater. Med denna annons söker vi dig som är tillgänglig från hösten 2025.
Exempel på uppdrag kan vara:
Kundtjänstmedarbetare på storbank
Försäkringshandläggare
AML-analytiker/KYC-analytiker
Kredithandläggare
Inkassohandläggare
Som konsult går du ut på uppdrag hos vår kund och hjälper dem under ett projekt, ett tidsbegränsat behov eller när de av annan anledning behöver extra kompetens. Du får möjlighet att bidra med dina erfarenheter och samtidigt utveckla och bredda din egen kompetens från olika arbetsplatser. Våra konsultuppdrag är i snitt cirka 6 månader men kan vara både längre och kortare och ibland finns även möjlighet att bli överrekryterad till kundföretaget. Vi erbjuder en trygg anställning med kollektivavtal och personalförmåner. Kvalifikationer och egenskaper Att arbeta som konsult är stimulerande, omväxlande och samtidigt utvecklande. För att trivas i rollen behöver du ha ett flexibelt mindset - du utmanas av att vara i en föränderlig miljö där du utvecklas på resan. Andra viktiga egenskaper som vi värdesätter som konsult är att du är trygg i dig själv och har förmåga att ta egna initiativ i kombination med en professionell framtoning och hög integritet.
Vi ser att du har en examen från universitet, högskola eller yrkeshögskola inom relevant område, exempelvis ekonomi och/eller finans. Du är i början av din karriär, men har du erfarenhet från administrativa eller servicerelaterade tjänster inom branschen är det mycket meriterande. Som person är du pålitlig, gör ditt bästa i alla lägen och bidrar till ett öppet klimat på arbetsplatsen. Du har en god samarbetsförmåga och etablerar snabbt och smidigt nya kontakter. Du har god självkännedom, är ansvarsfull och tålmodig när du tar dig an nya arbetsuppgifter.
Detta får du som konsult på Amendo Vår största tillgång är våra kollegor! För att göra ett bra jobb hos våra kunder är det viktigt att du trivs hos oss. Som konsult på Amendo får du en trygg, hållbar och kompetensdriven arbetsgivare med ett välkänt varumärke. Du tilldelas även en branschkunnig Talent Consultant Manager på Amendo som du som konsult alltid kan vända dig till. Vidare ser vi också till att du får en såväl spännande som långsiktig utveckling i din konsultroll.
Som konsult hos oss på Amendo får du tillgång till vår förmånsportal Benify. I denna portal kan du nyttja ditt friskvårdsbidrag, men även ta del av såväl deals som rabatter på tjänster och varor som vi tror skapar mervärde i livet - såsom hjälp i hemmet, träningsaktiviteter och upplevelser. Om Amendo Amendo är en av Sveriges ledande aktörer inom rekrytering och konsultuthyrning med en tydlig inriktning mot ekonomi, bank, finans, försäkring, HR och kommunikation. Vi är ett expansivt bolag med kontor i centrala Stockholm, Göteborg, Malmö, Sundsvall och Luleå med verksamhet i hela Sverige. Följ oss gärna på Linkedin, Instagram, Facebook och TikTok!
Amendo är en del av Amendo Group och har arbetat med kompetensförsörjning sedan 2001. Tillsammans med våra systerbolag Lagotto Executive Search & Interim och Amendo Tech utvecklar vi världen med kompetens, idag och i framtiden. Frågor och kontakt Vid frågor och funderingar är du välkommen att kontakta Amendos Talent Acquisition Manager Mathilda Carlbom, mathilda.carlbom@amendo.se
Mathilda Carlbom mathilda.carlbom@amendo.se
