Konsultchefs- och rekryteringsassistenter till Adecco Stockholm - Adecco Sweden AB - Administratörsjobb i Stockholm

Adecco Sweden AB / Administratörsjobb / Stockholm2021-04-092021-04-09Som konsultchefs- rekryteringsassistent hos oss på Adecco Stockholm kommer du stötta konsultchefer och rekryterare i deras dagliga arbete. Arbetsuppgifterna varierar och innefattar bland annat annonsskrivning, telefonintervjuer, intervjuer, referenstagning, schemaläggning och godkänna tidrapporter. Du kommer tillsammans med rekryterare och konsultchefer att få möjligheten att vara delaktig i det viktiga arbetet med att hitta rätt person till rätt uppdrag! Om du trivs i en händelserik miljö där din flexibilitet, känsla för serivce och adminitrativa förmåga kommer till användning är det här ett uppdrag för dig!I din roll som rekryteringsassistent kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära:Administativt stötta rekryterare och konsultcheferAnnonsskrivning, telefonintervju, intervjuer och referenstagningKonsultkontaktSchemaläggning och godkänna tidrapporterTjänsten som konsultchef- och rekryteringsassistent är en studentanställning med start omgående. För att vara aktuell för rollen måste du studera på minst 50 %.För sommarperioden söker vi även konsultchef på 100 % för att täcka upp vid ordinarie personals semester.Om digVi söker dig som studerar och letar efter ett givande extrajobb samt sommarjobb. Vi ser gärna att du kan jobba 2-3 dagar i veckan men arbetstiden kan variera utifrån verksamhetens behov. Du är van att använda telefonen som ett av dina främsta arbetsverktyg samt besitter och har erfarenhet av att arbeta med flertalet parallella kontaktytor, både internt och externt. I rollen kommer du ha mycket kontakt med kollegor inom Adecco men även referenspersoner, kandidater samt kunder vilket gör att din förmåga att ta kontakt med nya människor kommer till sin rätt!.Vidare förstår du vikten av att arbeta efter uppsatta rutiner samt vara nogrann och effektiv, utan att göra avkall på serivce och leverans. Din positiva inställning gör att du kommer passa in i gruppen och organisationen!Viktigt för tjänsten är:Studerande på minst 50 %Möjlighet att arbeta 2-3 dagar i veckan samt mer under sommarenVan att arbeta med flera kontaktytor parallelltServiceminded med utpräglade kommunikativa egenskaperVi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.KontaktuppgifterHar du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommenatt kontakta ansvarig rekryterare:Linnéa Nyström via Adecco 010 - 173 73 00.Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se Välkommen med din ansökan!SökordKonsultchef- och rekryteringsassistent, extrajobb, studentanställning, Adecco, RekryteringVaraktighet, arbetstidDeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2021-05-09Adecco Sweden AB5682322