Konsultchef till Växjö - var med och bygg något nytt
2025-10-16
Konsultia fortsätter att växa - och nu tar vi nästa steg söderut. Vi söker dig som vill vara med och bygga upp vår verksamhet i Växjö och bli en nyckelperson i vår satsning på industrin i södra Sverige.
Som konsultchef får du en roll där du kombinerar ledarskap, relationer och affärsutveckling. Du blir länken mellan människor och möjligheter - mellan företag som behöver rätt kompetens och konsulter som vill växa i sin yrkesroll.
Om rollenI rollen som konsultchef får du ett helhetsansvar som spänner över både människor och affärer. Du kommer att:
Driva rekryteringsprocesser - från behovsanalys till introduktion och uppföljning.
Bygga och utveckla relationer med industriföretag i regionen. Leda och coacha ditt team av konsulter ute på uppdrag.
Arbeta proaktivt med att identifiera nya affärsmöjligheter och skapa långsiktiga samarbeten.
Du har en vardag med stort handlingsutrymme, nära till beslut och möjlighet att påverka - både din egen roll och vår tillväxt i regionen.
Vem vi tror att du är
Du är en engagerad och nyfiken person som trivs i mötet med andra. Kanske har du arbetat som ledare, inom bemanning eller industri tidigare - men det viktigaste för oss är inte ditt CV, utan din inställning.
Du vågar ta initiativ, gillar att bygga relationer och har en naturlig känsla för att skapa förtroende. Du trivs i en miljö där det händer mycket och där du får vara både strategisk och operativ.
B-körkort är ett krav, och du behärskar svenska flytande i tal och skrift.
Det här erbjuder vi En arbetsplats med engagerade kollegor och nära samarbete mellan kontoren
Frihet under ansvar - du planerar själv din vardag
Möjlighet till distansarbete och flexibla arbetstider
En värderingsstyrd kultur där människor alltid går först
Karriärvägar och utvecklingsmöjligheter i ett växande företag Konkurrenskraftig lön (33 000-45 000 kr/mån)
Ansökan
Start enligt överenskommelse. Vi intervjuar löpande, så vänta inte med att söka - sista ansökningsdag är söndag den 16 november 2025. Anställningen är en tillsvidareanställning med provanställning som start.
Kontakt: Vid frågor, kontakta Platschef Emil Davidsson på telefon 070-517 91 79.
För svensk industri framåtEn stor del av framgångssagan Sverige möjliggjordes av industriföretagens framfart under 1900-talet. Arbetstillfällen skapades, skatteintäkter genererades och många bolag tog sig ut på en global marknad. Det vill vi ska fortsätta. Konsultias bemannings- och rekryteringslösningar hjälper industrin med kompetensförsörjning och produktion i balans. Med schyssta villkor och en värderingsdriven företagskultur attraherar vi medarbetare som gör skillnad för våra kunder varje dag. Ersättning
