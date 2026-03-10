Konsultchef till Bemannias socionombemanning i Stockholm
Konsultchef till Bemannias socionombemanning - en roll för dig som vill bygga relationer och göra skillnad varje dag!
Är du den som trivs i ett högt tempo, älskar möten med människor och vill ha ett jobb där ingen dag är den andra lik? Känner du dig hemma i rekryteringens värld? Då kan det här vara rollen för dig!
Bemannia är ett av Sveriges mest välrenommerade bemannings- och rekryteringsföretag inom offentlig sektor, en stabil bransch där vi fortsätter ta marknadsandelar och växa. Nu söker vi en driven konsultchef som vill vara en del av den resan.
Vad du får hos oss:
Ett jobb där du snabbt får bredd i din kompetens - rekrytering, arbetsrätt, ledarskap, kundkontakt och affärsutveckling
Möjligheten att lära och utvecklas i ett bolag som går starkt och befinner sig i ett spännande skede
Att få jobba nära en engagerad chef (mig!) och ett team som stöttar varandra
Stora möjligheter att påverka, både din vardag och Bemannias fortsatta utveckling
Om rollen - det här blir dina nya arbetsuppgifter:
I rollen ansvarar du för att rekrytera och matcha kandidater till våra uppdrag inom socialt arbete. Du har även personalansvar för konsulter som är ute på uppdrag hos våra kunder över hela Sverige. Du bygger och vårdar långsiktiga relationer med både konsulter och kunder, och är regelbundet ute hos kund för att förstå deras verksamheter och vidareutveckla samarbetet. Rollen är central för att skapa en positiv och professionell upplevelse för alla våra intressenter. Du arbetar affärsmässigt med fokus på att identifiera nya möjligheter hos befintliga kunder och du har även ett nära samarbete med vår ekonomiavdelning i frågor som rör uppföljning, fakturering och löner.
Är det här du - dina kvalifikationer?
Vi söker dig som:
Har en fullständig kandidatexamen inom personalvetenskap eller liknande utbildning
Har erfarenhet av rekrytering och bemanning eller tidigare erfarenhet av att ha personalansvar för konsulter inom vård och omsorg
Är social, trygg i kontakt med nya människor och trivs i en relationsskapande roll
Är affärsmässig, nyfiken och gillar att ta initiativ
Passar in i Bemannias kultur - varm, driven, hjälpsam och professionell
För att trivas i rollen behöver du som person gilla nya utmaningar, vara orädd inför svåra situationer och bekväm i att hantera tuffa samtal när det behövs. Du behöver kunna hantera flera uppgifter samtidigt och arbeta strukturerat även när det är mycket att göra.
För oss är rätt person viktigare än rätt rad på CV:t.
Vad vi erbjuder dig
Som konsult hos Bemannia får du:
En nära kontakt med din konsultchef Möjlighet till fler spännande uppdrag Erfarenhet på lärorika arbetsplatser där din kompetens gör skillnad Trygga anställningsvillkor
Läs mer om hur det är att vara konsult hos oss här: Att jobba som konsult via Bemannia
Om ansökan
Sök tjänsten genom att klicka på ansök nedan. Ladda gärna upp ditt cv i word-format och på svenska. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdag, 31 mars 2026.
Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa av ansvarig rekryterare, Liza Råstedt, liza.rastedt@bemannia.se
.
För generella funderingar kring din ansökan eller vår rekryteringsprocess når du oss under kontorstid på 0771-84 53 00.
Bemannia är ett publikt och svenskägt bemannings- och rekryteringsföretag som tillhandahåller kompetent och kvalificerad personal genom uthyrning, rekrytering och personalentreprenader inom Organisation & Ledarskap, PR & Information, Marknad & Sälj, Ekonomi, Juridik, HR & Personal, Fastighet & Teknik, IT & Data samt Kontor & Administration. Bemannia har ramavtal med merparten av Sveriges Myndigheter och Sveriges kommuner, dess förvaltningar och bolag. Bemannia är medlem i Kompetensföretagen och är ett auktoriserat Bemanningsföretag och Rekryteringsföretag samt har kollektivavtal med Unionen, Akademikerna, SEKO samt LO och Hotell- och Restauranganställdas förbund. Bemannia är certifierat enligt SS-EN ISO 9001:2015, Ledningssystem för kvalitet, SS-EN ISO 14001:2015, Miljöledningssystem - krav och vägledning, SS-ISO 45001:2018, Ledningssystem för arbetsmiljö och SS-ISO/IEC 27001:2022 Ledningssystem för informationssäkerhet
