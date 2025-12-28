Konsultchef/Rekryteringskonsult till Norra Resurs
2025-12-28
, Boden
, Piteå
, Kalix
, Älvsbyn
Är du en erfaren Konsultchef/Rekryteringskonsult som drivs av affärer, kundrelationer och att skapa resultat? Effektiv söker nu en nyckelperson som kan bidra till vår tillväxtresa. I rollen som Konsultchef/Rekryteringskonsult ansvarar du för rekrytering, bemanning och affärsutveckling, och vi ser gärna att du har ett etablerat kontaktnät i Norrbotten. Om du har passionen att skapa långsiktiga relationer och leverera lösningar som gör skillnad, så är detta en fantastisk möjlighet för dig! Vi drivs av lagspel, utveckling och långsiktiga relationer - och hos oss blir du en del av ett engagerat team som skapar vinnare i arbetslivet. Är du redo att göra skillnad? Välkommen med din ansökan!
Din framtida arbetsgivare
Norra Resurs är det personliga konsultföretaget inom kompetensförsörjning, där vi erbjuder tjänster som rekrytering och bemanning. Hos oss står människan alltid i centrum, och vi drivs av en stark passion för lagspel, utveckling, långsiktiga relationer och att tillsammans skapa framgång. På Norra Resurs ser vi det som en självklarhet att ge tillbaka till samhället och aktivt bidra till en mer inkluderande och hållbar framtid. Med en kultur där vi kombinerar affärsmässig framgång, laganda och meningsfull förändring är vi mer än bara en partner. Vill du bli en del av vårt lag och göra skillnad tillsammans med oss? Teamet Du kommer att bli en del av ett litet, engagerat och affärsdrivet team som värdesätter samarbete, prestigelöshet och en stark gemenskap. Här är vi mer än bara kollegor - vi är ett sammanhållet gäng där vi stöttar och peppar varandra för att nå gemensamma mål. Vi går ofta på möten tillsammans, vilket gör att vi hela tiden lär av varandra och stärker vår teamkänsla. När vi når framgångar, både stora och små, ser vi till att fira dem tillsammans. Vi vet att det är dessa stunder som bygger vår starka sammanhållning och ger oss energi att fortsätta framåt. Vi är ett nyfiket och framåtblickande gäng som ser varje utmaning som en möjlighet att växa, och vi hanterar dem alltid med ett leende på läpparna. Tillsammans tar vi oss an varje utmaning och firar varje framsteg - vi tror på att framgång kommer genom att ha roligt och vara starka tillsammans. Vårt kontor är centralt beläget i Luleå.
Vad erbjuder rollen?
Som erfaren Konsultchef/Rekryteringskonsult har du en central roll där du driver affären framåt och stärker vårt nätverk av kunder och kandidater. Du ansvarar för hela rekryterings- och bemanningsprocessen, att matcha rätt talanger med rätt uppdrag och arbetar nära våra kundansvariga. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Bygga och vårda kundrelationer: Agera rådgivande partner till våra kunder och säkerställa långsiktiga samarbeten inom kompetensförsörjning.
Rekrytering: Självständigt hantera hela rekryteringsprocesser, personbedömning, personlighetstester och återkoppling för olika roller inom både tjänstemanna- och kollektiva sektorn.
Bemanning: Hantera allt från annonsering och urval till intervjuer och anställning.
Personalansvar: Coacha och stötta konsulter för att skapa en motiverande arbetsmiljö.
Försäljning: Identifiera nya affärsmöjligheter och bidra till utvecklingen av vår verksamhet i Luleå.
Vem är du?
Vi söker dig som har lång erfarenhet av konsultansvar, rekrytering eller en liknande roll där personalansvar och affärsutveckling har varit i fokus. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att hantera förfrågningar på tjänstemanna- och kollektiva sektorn, då detta är en central del i vår verksamhet. Du har en stark affärsmässig drivkraft och en förmåga att snabbt förstå och möta kunders behov. Ett upparbetat kontaktnät i Norrbotten är också en viktig del av din bakgrund, eftersom vi värdesätter de relationer och nätverk du har byggt upp. Med gedigna kunskaper inom arbetsrätt, kollektivavtal och rekryteringsprocesser är du en stabil och pålitlig resurs som vi kan lita på i att leverera högkvalitativa lösningar. Du är en person som kan driva affärer framåt, både självständigt och tillsammans med teamet. Du fungerar utmärkt i team och bidrar aktivt till ett positivt samarbete, samtidigt som du är självgående och trygg i att ta ansvar för dina egna arbetsuppgifter. Du drivs av att sätta och nå mål, och har en tävlingsinriktad anda som motiverar dig att leverera resultat. Du är lösningsorienterad och trivs i en dynamisk miljö där tempot är högt och förändring är en naturlig del av vardagen.
Är detta din perfekta match?
Låter tjänsten intressant? Välkommen med din ansökan. Intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vänta inte med att skicka in din ansökan! Sista ansökningsdatum är 31/1. Har du frågor angående tjänsten kontakta gärna VD Olle Hjelm på olle.hjelm@norraresurs.se
eller 070-395 60 44.
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norra Resurs Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 559290-4626), https://www.norraresurs.se/
Smedjegatan 19 (visa karta
)
972 32 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
VD
Olle Hjelm olle.hjelm@norraresurs.se 070-395 60 44 Jobbnummer
9664162