Konsultchef/rekryteringskonsult till Maxkompetens Kristianstad
2025-12-22
Brinner du för att matcha rätt person med rätt företag och samtidigt bygga långsiktiga kundrelationer? Vill du arbeta under stort eget ansvar på ett lokalkontor där entreprenörskap och teamanda är nyckelfaktorer till framgång? Då kan detta vara din nästa utmaning!
Vi har en stark efterfrågan hos våra kunder inför 2026 och ser fram emot att på bästa sätt ta hand om och följa våra kunder och samarbetspartners i alla frågor som kretsar kring kompetensförsörjning.Publiceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
Som Konsultchef/Rekryteringskonsult hos Maxkompetens i Kristianstad blir du en nyckelspelare i vårt team. Du ansvarar för att vårda och utveckla relationer med befintliga kunder, driva rekryteringsprocesser och säkerställa att vi levererar önskad kompetens. Självklart är ditt personalansvar för våra konsulter en viktig del av vardagen där du förstärker ryktet om Maxkompetens som en attraktiv arbetsgivare i branschen.
Vad du kommer att göra:
Ansvara för hela rekryteringsprocessen - från kravprofil till tillsättning
Ha personalansvar för konsulter, inklusive arbetsmiljö och trivsel
Vårda och utveckla befintliga kundrelationer
Stötta teamet och bidra till en positiv och framåtdrivande arbetsmiljö
Ta chansen att bli en del av Maxkompetens såväl lokalt i Kristianstad som nationellt i vår leveransorganisation med kollegor på övriga kontor. Vi har en god gemenskap och vill du fortsätta utveckla dig själv inom rekrytering, kompetensförsörjning och personalansvar samt kan bidra till vår organisation vill jag gärna veta mer om dig!Profil
Du trivs som bäst i mötet med andra människor och du är förtroendeingivande och professionell i ditt sätt mot kunder och medarbetare. Du är lyhörd för kundens behov, agerar lösningsorienterat samtidigt som du är rådgivande. Du navigerar väl i en mix av arbetsuppgifter med olika framförhållning och deadline där ditt driv och handlingskraft skapar framgång. Självklart gillar du också att ingå i ett mindre team där samarbete, gemenskap och prestigelöshet på högsta nivå krävs.
Du tar med dig:
Erfarenhet av rekrytering, bemanning eller HR-relaterat arbete i någon form
Gärna en PA/HR utbildning på högskolenivå
En mycket god kommunikationsförmåga i tal och skrift
En mycket god administrativ förmåga, hög datormognad och B-körkort
Övrig information
Placeringsort: Kristianstad
Start: Enligt ök.
Varaktighet: tillsvidare
Arbetstid: Kontorstider
Lön: Individuell lönesättning tillämpas
Ring mig gärna så berättar jag mer om din vardag hos oss, teamet och vad som krävs för rollen. Det finns ingen anledning att vänta med att skicka mig din ansökan, jag kommer jobba löpande med urvalet. Jag nås på 076-555 83 80 eller therese.hulte@maxkompetens.se
Välkommen med din ansökan! Hälsningar Therese Kontorschef Kristianstad
Om Maxkompetens
Maxkompetens är ett av Sveriges ledande rekrytering och bemanningsbolag sedan 2003 och har kontor på fem orter fördelade på Kristianstad, Växjö, Halmstad, Borås och Stockholm. Varje år tillsätter vi över 1200 jobb och varje dag har vi ca 280 konsulter ute på uppdrag. Våra kompetensområden är HR & Lön, Ekonomi & Finans, Kundtjänst & Administration, Marknad & Försäljning, It & Teknik, Inköp & Logistik, Industri.
Varje människa har en fantastisk potential. Det är viktigt att ta vara på alla människors kompetens och erbjuda dem möjligheten att uppnå sina drömmar. Genom omsorgsfullhet, väl fungerande rekryteringsprocesser och hög kompetens hjälper vi människor och företag att mötas och lyckas tillsammans. En bättre värld helt enkelt! Vi är ett auktoriserat bemanningsföretag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Ersättning
