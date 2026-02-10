Konsultchef inom Mekanik, Elektronik och Inbyggda System
Som konsultchef hos QRIOS Engineering får du en central roll i att leda och vidareutveckla vår Engineering verksamhet inom Mekanik, Elektronik och Inbyggda System. Du befinner dig där teknik möter affär och där människors utveckling är avgörande för framgång.
Rollen är heltäckande till sin natur - du kombinerar ett tydligt personal- och ledaransvar med affärsutveckling och kunddialog. Du arbetar nära både konsulter och kunder och är med och formar hur QRIOS Engineering växer hos våra industrikunder inom fordon, energi och försvar.
Hos QRIOS är vi övertygade om att framtidens innovation skapas i samspel mellan kompetens, nyfikenhet och mod att tänka längre.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
• Leda, coacha och utveckla konsulter inom Mekanik, Elektronik och Inbyggda System
• Bygga och utveckla långsiktiga kundrelationer hos våra industrikunder
• Ansvara för rekrytering, kompetensmatchning och beläggning
• Säkerställa hög kvalitet i leveranser och stark konsultnöjdhet
• Driva affärsutveckling och tillväxt inom QRIOS Engineering
• Samarbeta tätt med andra konsultchefer och ledning i ett gemensamt affärsfokus
Vem är du?
Du drivs av att utveckla både människor och affärer och trivs i en roll med stort eget ansvar. Du är trygg i ditt ledarskap, har ett kommersiellt mindset och en teknisk förståelse som gör att du kan vara en relevant och förtroendeingivande partner till både konsulter och kunder.
Vi ser gärna att du har:
• Erfarenhet av ledande roll inom teknisk konsultverksamhet, engineering eller industrin.
• God förståelse för Mekanik, Elektronik och Inbyggda System
• Erfarenhet av kundrelationer, affärsutveckling och teamledning
• Förmåga att kombinera struktur med engagemang och närvaro
• Flytande svenska och engelska i tal och skrift
Om verksamheten
Du är anställd av QRIOS Engineering och utgår från Stockholm med ansvar för konsulter och kunder i regionen. QRIOS har stark närvaro i Mälardalen, Göteborg och Skåne, och vi arbetar aktivt för hållbara uppdrag, långsiktiga relationer och tydlig specialistkompetens.
Om QRIOS Engineering:
QRIOS Engineering är en del av QRIOS och specialiserar sig på konsultlösningar inom teknik och industri. Vi arbetar nära våra kunder inom automation, produktutveckling, inbyggda system, mekanik och industriell IT.
Som medarbetare på QRIOS får du möjlighet att påverka, utvecklas och bygga något långsiktigt tillsammans med andra nyfikna och erfarna tekniska specialister.
QRIOS MINDS GO FURTHER.
Välkommen med din ansökan senast 8:e mars.
