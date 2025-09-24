Konsultchef Gällivare - För dig som gillar människor och vill testa någo...
2025-09-24
Vill du göra skillnad i Gällivare?
Vi söker dig som gillar affärer, människor och att testa något nytt. Här i Gällivare får du en unik chans att ta plats i en spännande roll där din inställning och ditt driv betyder mer än en perfekt bakgrund eller rätt utbildning. Du blir en del av vårt team som står nära Aitikgruvan - mitt i vår viktiga gruvnäring.
Varför det här jobbet är speciellt
Hos oss blir du inte en liten kugge i ett stort maskineri, utan den som på riktigt gör skillnad för både konsulter och kunder. Du får en arbetsvardag som kombinerar möten med människor, affärsutveckling och rekrytering. Vi lovar att ingen dag är den andra lik. Frihet under ansvar är något vi menar på riktigt - du styr själv mycket av din arbetsdag och har möjlighet att hitta den balans som funkar för dig.
Vi samarbetar med några av Sveriges mest välkända industriföretag och bygger långsiktiga relationer som betyder något. Samtidigt tror vi på att det ska vara roligt på jobbet.
Vad du kommer att göra
Din vardag handlar om att rekrytera och matcha rätt konsulter till rätt uppdrag - framför allt kopplat till Aitikgruvan. Du följer rekryteringsprocesser från start till mål, ser till att allt flyter på i uppdragen och utvecklar affären tillsammans med våra kunder. Du får också ett personalansvar för de konsulter du rekryterar, vilket gör att du blir en viktig person i deras arbetsliv - både som stöd och coach.
Vem vi tror att du är
Vi tror att du är en person som får energi av att träffa människor och bygga relationer. Du gillar när tempot är högt och saker förändras snabbt - det triggar dig att hitta lösningar. Vi tror att du har erfarenhet av arbetsledning, men det är inte avgörande. Viktigast är din inställning och viljan att växa in i rollen. Resten lär du dig av oss och våra erfarna kollegor.
Vad vi lovar dig
Du kommer att trivas om du gillar en vardag där du får ansvar, variation och möjlighet att påverka. Vi erbjuder schyssta villkor, en hälsosam arbetsmiljö och chansen att vara med och bygga något viktigt. Dessutom är vi ett företag som växer - vilket betyder att du får stora möjligheter att själv växa med oss.
Praktisk info
Plats: Gällivare, med fokus på Aitikgruvan , Krav: B-körkort , Start: Så snart som möjligt
Ansökan: Senast 31 oktober. Skriv gärna några rader om varför rollen lockar dig och länka till din LinkedIn-profil eller bifoga CV. Ersättning
