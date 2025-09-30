Konsultchef - vill du vara med och utveckla industrin?
Konsultia AB / Administratörsjobb / Piteå Visa alla administratörsjobb i Piteå
2025-09-30
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Konsultia AB i Piteå
, Luleå
, Älvsbyn
, Boden
, Skellefteå
eller i hela Sverige
Konsultia fortsätter att växa i norra Sverige - nu söker vi dig som vill bli en viktig del av vår satsning på industrin i Norrbotten. Som konsultchef får du en central roll nära våra kunder och konsulter, där du är med och skapar värde i några av regionens mest spännande industrier.
Om rollen
I rollen som konsultchef kommer du att:
Ansvara för hela rekryteringskedjan - från behovsanalys till introduktion och uppföljning.
Bygga och vårda relationer med ledande industriföretag
Leda och coacha ditt eget team av konsulter.
Driva affären framåt genom proaktiv merförsäljning.
Vem är du?
Du är en engagerad relationsbyggare som har erfarenhet av ledarskap eller personalansvar, gärna från bemanning, industri eller liknande verksamhet. Du trivs i en högtempo- och föränderlig miljö där varje dag bjuder på nya utmaningar, och du drivs av att skapa resultat utan att tumma på människorna i fokus. Med din kommunikativa förmåga och ditt affärssinne tar du ansvar för att utveckla både kundrelationer och dina egna kollegor. B-körkort är ett krav, och du behärskar svenska flytande. Tidigare erfarenhet av rekrytering är inte ett måste, men med rätt inställning och en vilja att växa kommer du snabbt att känna dig som hemma hos oss.
Det här erbjuder vi
Hos oss får du en konkurrenskraftig lön och flexibla arbetstider som hjälper dig att skapa balans mellan arbete och fritid. Du har frihet att lägga upp din arbetsdag och möjlighet att arbeta på distans vid behov. Vår kultur präglas av öppenhet, samarbete och ett starkt stöd från kollegor och ledning. Dessutom finns tydliga karriärvägar - många av våra ledande positioner tillsätts internt, vilket ger dig goda möjligheter att utvecklas och ta nästa steg i din karriär.Publiceringsdatum2025-09-30Kontaktuppgifter för detta jobb
Om du är placerad i Luleå, Piteå eller Boden spelar mindre roll. Vid frågor, kontakta Platschef Desiré Lindberg på 070-517 26 38. Vi intervjuar löpande så sök så snabbt som möjligt, men senast 26 oktober. Anställningen är en tillsvidareanställning, med provanställning som start. Lönespann mellan 33 000 - 40 000 kr /månaden.
För svensk industri framåt
En stor del av framgångssagan Sverige möjliggjordes av industriföretagens framfart under 1900-talet. Arbetstillfällen skapades, skatteintäkter genererades och många bolag tog sig ut på en global marknad. Det vill vi ska fortsätta. Konsultias bemannings- och rekryteringslösningar hjälper industrin med kompetensförsörjning och produktion i balans. Med schyssta villkor och en värderingsdriven företagskultur attraherar vi medarbetare som gör skillnad för våra kunder varje dag. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Konsultia AB
(org.nr 556938-0883), http://www.konsultia.se Arbetsplats
Konsultia Kontakt
Johan Alm johan@konsultia.se 070-289 31 10 Jobbnummer
9532822