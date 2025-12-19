Konsultativ sjuksköterska inriktning psykiatri
2025-12-19
Ref: 20252828
Söker du ett meningsfullt uppdrag och vill du vara med och utveckla det förebyggande arbetet i Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen? Välkommen till avdelningen Hälsa och förebyggande!
Vi växer och utökar vårt konsultativa team med ytterligare en tjänst med inriktning psykiatri. Nu söker vi dig som vill bidra med din kompetens, utveckla teamet tillsammans med oss och bli en del av vår avdelning. Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-12-19Dina arbetsuppgifter
Som konsultativ sjuksköterska inom psykiatri ger du ett grundläggande stöd till personalen och i samarbete med personal ges stöttning till patient/brukare och anhöriga. I arbetet ingår att handleda och utbilda omvårdnadspersonal, legitimerad personal, anhöriga och handläggare. Utbildningarna sker i grupper, små som stora, digitalt som fysiskt.
Du kommer ha en viktig och central roll då du arbetar mot hela vår organisation. I rollen är det viktigt att ha ett helhetsperspektiv runt Malmöbon med psykisk ohälsa och för de insatser som är nödvändiga för att ge god vård och trygghet både med interna och externa aktörer i vårdkedjan. I uppdraget ingår även omvärldsbevakning, där du bidrar med förslag till utveckling av verksamheten.
Som konsultativ sjuksköterska inom psykiatri är du inte patientansvarig. Du bidrar till att omvårdnaden är evidensbaserad genom att aktivt arbeta för att öka kunskapen inom området med fokus på den enskilde individen.
Vi erbjuder dig ett självständigt och omväxlande arbete, intern och extern kompetensutveckling, möjligheter att delta i professionella nätverk, individuellt anpassad introduktion och mentorskap, förmånlig semesterväxling och arbetstid förlagt dagtid måndag-fredag (med flextid).Kvalifikationer
Vi söker dig som
• Är utbildad sjuksköterska med svensk legitimation, med vidareutbildning inom psykiatri
• Har 3 års erfarenhet av vård vid olika psykiatriska ohälsotillstånd, komplexa vårdbehov och vård av äldre
• Insikt i gällande lagstiftning, fastställa mål och riktlinjer
• Mycket god kunskap i svenska språket, både i tal och skrift
• God vana att använda datorn som arbetsredskap och hjälpmedel, samt har en vilja och förmåga att snabbt sätta sig in i nya program och system
Det är meriterande om du har
• Arbetslivserfarenhet från kommunal primärvård
• Utbildning som specialistsjuksköterska, inriktning psykiatri
• Kunskaper i dokumentationsprogrammet Procapita
• Erfarenhet av att handleda och utbilda andra
• Intresse för att arbeta med främjande insatser för psykisk hälsa/prevention av psykisk ohälsa.
• Erfarenhet av att ha arbetat med beroendevård
För att du ska trivas med uppdraget behöver du känna dig trygg med att arbeta självständigt och att handleda andra. Som person har du god pedagogik och kan anpassa sättet att förmedla budskap till mottagaren. Du är strukturerad, har en god analytisk förmåga och samarbetar väl i team där du bidrar till ett positivt arbetsklimat.
Vi välkomnar nya kollegor som genom engagemang och nytänkande kan hjälpa oss att utveckla verksamheten och är redo att anta utmaningarna inom den kommunala hälso- och sjukvården!
Viktiga ledord för oss att arbeta utifrån är Malmö stads värdegrund; respekt, engagemang och kreativitet.
Vi utformar introduktion och bredvidgång utifrån din individuella kompetens och dina behov.
Om arbetsplatsen
Avdelningen för hälsa och förebyggande ansvarar för insatser inom områdena hälsofrämjande och förebyggande arbete. Viktiga hörnstenar i avdelningens arbete är att utveckla nya former för social gemenskap och delaktighet i samhället. Avdelningen verkställer beslutade insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) och utför insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL) samt har ett särskilt angeläget uppdrag med fokus på att öka livskvaliteten och motverka ofrivillig ensamhet hos våra äldre samt utveckla nya former för detta arbete.
Avdelningen för hälsa och förebyggande är hbtqi- certifierade. Hbtqi är ett samlingsbegrepp som avser homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera och intersexpersoner. Läs mer om Hälsa och förebyggandes arbete här: Hbtqi-certifiering visar på öppenhet och kompetens - Malmö stad
Vi i Hälsa-, vård- och omsorgsförvaltningen är med våra ca 5 500 medarbetare Malmö stads näst största förvaltning. Vi har det samlade ansvaret för Malmös hemtjänst, vårdboende, mötesplatser, hemsjukvård och rehabilitering och dess biståndshandläggning. Med engagemang, nyfikenhet och hjärta gör vi vardagen enklare för tiotusentals Malmöbor. Följ vår spännande utveckling på https://sv-se.facebook.com/halsavardochomsorg/
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Enligt överenskommelseÖvrig information
När du söker jobb hos oss kommer vi be dig att visa upp ett utdrag ur Polisens Belastningsregister. Du behöver själv begära ett utdrag ur Belastningsregistret och det gör du via en blankett som du hittar på polisens hemsida: http://bit.ly/polisens-blankett
Malmö stad är sedan 2015 finskt förvaltningsområde. Det innebär att kommunen ska informera om finska minoritetens rättigheter, erbjuda äldreomsorg helt eller till väsentlig del på finska samt främja det finska språket och finsk kultur. Det innebär också en rättighet att använda finska i kontakten med oss i kommunen. Eftersom Malmö stad är finskt förvaltningsområde är det meriterande om du kan tala finska. Varmt välkommen med din ansökan! / Tervetuloa hakemuksesi kanssa!
Läs mer om finskt förvaltningsområde här: Finskt förvaltningsområde - Malmö stad (malmo.se) Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-06 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Malmö kommun
(org.nr 212000-1124), https://malmo.se/ Arbetsplats
Malmö stad Kontakt
Facklig företrädare, vårdförbundet
Tanja Markestål tanja.markestal@malmo.se 0708-636 189 Jobbnummer
