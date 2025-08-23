Konsult till administrativt uppdrag hos Trafikverket
2025-08-23
Vill du vara med och skapa en samlad informationsplattform hos en av Trafikverkets viktiga avdelningar inom Teknik och Miljö? Här får du möjligheten att bidra till en mer effektiv dokumenthantering och samarbete, samt skaffa meriterande erfarenhet!
OM TJÄNSTEN
Vi söker för Trafikverkets räkning en SharePoint-administratör till ett i dagsläget tidsbegränsat uppdrag under hösten. Här kommer du att spela en nyckelroll i att organisera och strukturera information. Du kommer att arbeta tillsammans med olika sektioner och kollegor för att skapa en användarvänlig plattform som underlättar samarbete och informationsdelning.
Du erbjuds
I din roll som konsult på Trafikverket kommer vi erbjuda dig ett skräddarsytt utbildningsprogram kopplat till Trafikverkets verksamhet. Programmet har tagits fram i samråd med Trafikverket och du kommer bland annat ta del av kunskap inom projektledning, självledarskap och entreprenadjuridik. Förutom utbildningen kommer du även få löpande coaching för att ge dig bästa stöd att utvecklas såväl professionellt som personligt. Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande.
ARBETSUPPGIFTER Publiceringsdatum2025-08-23Dina arbetsuppgifter
Du kommer att ansvara för att skapa en samlad plattform för information och dokumentation genom att använda Trafikverkets SharePoint-plattform.
Detta innefattar att:
• Etablera sektionernas verksamheter i avdelningens gemensamma arbetsrum på Trafikverkets intranät
• Hantera dokument, främst Office-dokument, och annan information
• Fylla arbetsrummet med relevant innehåll och länkar till dokumentlagringsytor
• Avveckla och stänga inaktuella dokumentlagringsytor/arbetsrum
VI SÖKER DIG SOM
• Har högskoleutbildning med teknisk ingenjörsinriktning
• Har goda kunskaper i Sharepoint
• Har god kommunikationsförmåga i svenska och engelska i tal och skrift
Det är meriterande om du har
• Erfarenhet av SharePoint-plattform som redaktör, administratör eller utvecklare
För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
Vi söker dig som har lätt för att anpassa dig när nya arbetssätt eller strukturer behöver införas. Du arbetar målmedvetet och tar ansvar för att driva ditt arbete framåt, samtidigt som du är ordningsam och har förmågan att skapa tydlighet i komplexa sammanhang.
Rollen innebär många kontaktytor, därför ser vi att du är social, självsäker i ditt bemötande och har lätt för att ta initiativ till dialog med kollegor för att eftersöka den information du behöver. Din energi och drivkraft gör att du får saker att hända och att du kan bidra positivt både till arbetsgruppen och till helheten i uppdraget.
Vår rekryteringsprocess
Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.
Vi tillämpar löpande urval och kommer plocka ner annonsen när tillräckligt många kandidater har nått slutskedet i rekryteringsprocessen. Vid ansökan efterfrågas ett CV. Personligt brev använder vi inte som urvalsmetod och behöver därför inte bifogas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.
INFORMATION OM FÖRETAGET
Resor och transporter är en stor del av Trafikverkets vardag. Myndigheten arbetar varje dag, dygnet runt, för att det ska fungera. De bygger och sköter statliga vägar och järnvägar och ansvarar för långsiktig planering av vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart. Trafikverket utvecklar och förvaltar smart infrastruktur i samverkan med andra aktörer för att underlätta livet i hela Sverige. Trafikverket erbjuder en modern arbetsplats med spännande utmaningar där du gör nytta för hela samhället. Ersättning
